Conny Garcés es una de las villanas en El Cholito Forever

Ella será una de las secuaces del personaje que interpreta Martín Calle. Tendrá una participación importante en la historia

El mismo día del lanzamiento de El Cholito Forever, en el estudio 3 de Ecuavisa, estalló el escándalo alrededor de Conny Garcés, luego de que su tienda de telefonía celular fuera atacada con explosivos en Urdesa Central.

Según las primeras investigaciones, el atentado no estaría relacionado con un caso de extorsión, sino con una presunta deuda pendiente de los propietarios del negocio. En el local también se hallaron panfletos amenazantes. De hecho, ese mismo establecimiento ya había sido atacado con un explosivo y disparos, por lo que había dejado de operar tras recibir amenazas.

Le dará vida a Carnada

El hecho terminó por robarse la atención durante la presentación de la producción protagonizada por David Reinoso. Ella se encontraba en el evento porque interpreta a una de las villanas de la historia: Carnada, la ayudante y amante del personaje Valencia, al que da vida Martín Calle.

Luego de la presentación, un periodista digital arremetió contra ella en redes sociales, lo que terminó por colocar a la expresentadora de Los Hackers en el ojo del huracán.

Conny tendrá una participación importante dentro de la historia. Así lo confirmó Garzón: “Es la secuaz del villano. Aproximadamente 12 personajes estarán en las dos partes de la telenovela y ella está en ese grupo. Si por este problema quisieran sacarla, habría que volver a grabar mucho”.

Insiste en que la prioridad es el estreno. “Nosotros no le vamos a dar más protagonismo del que se merece a este caso. Nuestro objetivo es mostrar el producto. No somos nadie para juzgar u opinar. Seguramente el morbo de la gente se alborotará con esta situación y muchos estarán pendientes de verla. Los televidentes se harán preguntas y en redes sociales cada quien hará su propia película”.

"Lo hizo bien y dio perfecto para el papel"

El mentalizador original del proyecto, Jorge Toledo, quien ya no forma parte del equipo, dijo que la participación de Conny se definió dentro del proceso normal de casting.

“Creo que ella fue convocada por gerencia de producción o por el productor ejecutivo. Como director, soy determinante y exigente: si la actriz o el actor no da, no da. Pero lo hizo bien y dio perfecto para el papel. Ya en el casting para el elenco definitivo siguió el mismo proceso que varias actrices que audicionaron, como Fanny Garcés, Pamela Zambrano y Fabiola Véliz”.

En las dos temporadas

Su personaje estará presente en las dos temporadas de la producción, que se estrenará el martes 10 de marzo. “No hay acusaciones formales. Además, es una situación personal. El canal y el resto del staff han sido respetuosos en ese sentido. Fuera del ámbito profesional, no tenemos nada que decir”, indicó Andrés Garzón, director de actores.

