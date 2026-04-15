Independiente del Valle vs Universidad Central: alineaciones y guía de transmisión del partido

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

El Estadio Banco Guayaquil será el escenario de un choque inédito este miércoles 15 de abril. Independiente del Valle busca enderezar su camino en el Grupo B de la Copa Libertadores al enfrentarse a la Universidad Central de Venezuela (UCV). Tras una derrota amarga en la primera jornada, los dirigidos por Joaquín Papa no tienen margen de error en casa.

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Guía de transmisión: ¿Cómo ver el partido?

Para no perderte ningún detalle de este enfrentamiento entre ecuatorianos y venezolanos, estas son las opciones:

Hora: 21:00 (Ecuador) / 22:00 (Venezuela).

Canal de TV: ESPN 6 .

. Streaming: Disney+ (en toda Sudamérica).

IDV igualó sin goles ante Rosario Central en la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.Sebastian Granata

Independiente del Valle: Con la obligación de ganar

La fortaleza de IDV reside en su localía y en su sistema táctico basado en la posesión. La gran duda del cuerpo técnico es la efectividad ofensiva, por lo que se espera que Carlos González sea el referente de área desde el inicio.

Once probable de Independiente del Valle

Quintana; Romero, Carabajal, Viacava, Loor; Alcívar, Perelló, Lerma, Ochoa, Pata; González.

Universidad Central de Venezuela: El reto de la altura

La UCV, bajo la dirección de Daniel Sasso, llega a Sangolquí con la ilusión de dar el golpe tras su victoria 3-1 ante Libertad. El equipo tricolor sabe que sumar en Quito es una tarea titánica, por lo que se prevé un esquema defensivo sólido liderado por sus figuras de experiencia.

Once probable de la UCV:

Schiavone; Silva, Martínez, Simarra, Carrilo; González, Sole, Sosa, Zapata; Cuesta, Bolívar.