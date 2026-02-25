Laura Suárez reaparece en 'El Cholito Forever' con participación especial

Ella padece de esclerosis múltiple y hoy cumple su sueño de volver a actuar en televisión nacional

La actriz Laura Suárez, quien enfrenta un diagnóstico de esclerosis múltiple (EM) y reside en Argentina, tendrá una participación especial en El Cholito Forever. La intérprete ya grabó con el equipo para distintas temporadas y regresa a la pantalla luego de 20 años.

En una de las entregas compartirá escenas con David Reinoso y en otra con Martín Calle, según confirmó el director de actores, Andrés Garzón.

"Lo que bien se aprende no se olvida"

El director destacó el profesionalismo de la actriz y aseguró que “lo que bien se aprende no se olvida, como montar en bicicleta”. Además, adelantó que Laura se interpreta a sí misma, con un estilo fresco y versátil.

Ella y Andrés ya trabajaron juntos en Mis adorables entenados. A su trayectoria se suman otras producciones como Emergencia, Isabel me la veló, Yo vendo unos ojos negros y Mis primas. Es hija de la libretista Taty Interllige. El 26 de octubre de 2001 fue diagnosticada con esclerosis múltiple, enfermedad degenerativa.

En seis ocasiones los médicos le dijeron que no volvería a dar un paso, pero no ha sido así. A lo largo de estos años ha enfrentado el proceso con determinación. En 2024 cumplió 50 años.

Cumplió un sueño

“Volver a la TV era un sueño. Cuando tenía buenos momentos de salud era un objetivo. Y cuando los síntomas de la EM me limitaban, también lo era. A veces se sentía inalcanzable. El dolor, la fatiga, la falta de equilibrio, los problemas de visión y la falla de mis músculos respiratorios son limitantes, pero mi espíritu se niega a lo imposible y yo se lo agradezco, porque con esta enfermedad nada es fácil, pero cada objetivo logrado me llena de agradecimiento y de orgullo”, comentó la actriz al regresar a Mendoza, donde vive.

Laura con Andrés Garzón. Cortesía

Según Garzón, “me dio gusto volver a verla. Físicamente se la ve muy bien. Con esa dolencia a veces se cae en crisis, se pierde movilidad, se necesita una silla de ruedas, pero en estos momentos está independiente”.

