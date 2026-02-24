Pamela Palacios: “Fui diagnosticada con TDAH en la adultez”

Reconocen a la actriz por su trayectoria en los Anton Awards Ecuador. Además habla de su neurodivergencia

Pamela Palacios recibió el reconocimiento Anton Awards Ecuador por sus 33 años de trayectoria, en una ceremonia desarrollada en el Bankers Club.

(Te invitamos a leer: Lucero llegará con su madre a Ecuador)

La actriz celebra este logro profesional y aprovecha la oportunidad para hablar sobre un aspecto muy personal de su vida: fue diagnosticada en la adultez con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad).

Nicolás Espinosa se casa con integrante de Tierra Canela Leer más

La intérprete destacó que, pese a ello, ha logrado consolidar una carrera en televisión y teatro. Según explicó, este trastorno comprende una combinación de problemas persistentes, como dificultad para prestar atención, hiperactividad y conducta impulsiva.

"Siempre fui muy hiperactiva"

“Los síntomas comienzan en la primera infancia y continúan en la adultez. En algunos casos, el TDAH no se reconoce ni se diagnostica hasta que la persona es adulta. Siempre fui muy hiperactiva. Mis compañeros me decían que tratara de estar quieta, pero ya no dependía de mí. También me distraigo con gran facilidad”, explica.

La actriz, quien fue parte de la telenovela Los García y actualmente prepara nuevas obras de teatro y un monólogo, agrega: “Soy una mujer plena, de 46 años. Quiero decirles que las personas neurodivergentes podemos salir adelante”.

Así deja un mensaje de motivación y visibilización desde su experiencia personal.

En 2026, Pamela participará en el montaje No desearás lo mejor de tu prójimo, junto a Jackson Peralta, Maluli Valdiviezo y Érik Luque. Además, formará parte de El oso, obra en la que compartirá con Darío León.

También continuará con un tercer monólogo, en la línea de la conciencia y la reflexión, sin dejar de lado su característico toque de fe.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!