Nicolás Espinosa se casa con integrante de Tierra Canela

El expresentador del programa de farándula Jarabe de pico, Nicolás Espinosa, dio un paso importante en su vida personal: le pidió la mano a su novia, Érika Solórzano, cantante de la agrupación Tierra Canela.

La pareja lleva tres años y medio de relación. Desde hace un año, él integra el grupo Banda del Caraju. En sus inicios, Érika también formó parte del proyecto, pero posteriormente decidió continuar su camino artístico en Tierra Canela.

El 20 de febrero, día del cumpleaños de la cantante, Nicolás organizó una pedida de mano sorpresa. El encuentro fue íntimo y se realizó en un mirador de Quito, con la presencia de ambas familias. El padre de Érika, José Solórzano, viajó desde Manabí; su madre, Alexandra Villegas, llegó desde Esmeraldas, y también estuvieron sus hermanos.

Por parte de Nicolás asistieron sus progenitores, Guillermo Espinosa y Rocío Villegas, así como sus hermanos. Nicolás aclaró que, aunque su madre y la de su prometida comparten el apellido Villegas, no existe ningún vínculo familiar entre ellas.

La historia de amor

La historia de amor comenzó en el barrio Chimbacalle. Aunque Érika era amiga de los primos del expresentador, fue la música la que finalmente los unió, tras coincidir en un evento artístico.

Por ahora no hay fecha de boda. Quizá se celebre a fin de año. Érika es la mujer que le cambió la vida. A pesar de la diferencia de edad, ella tiene 26 años y él 41, la pareja asegura que se comprende. La intérprete, además, es madre de un niño de 4 años, llamado Dereck.

