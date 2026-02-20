Rafaella Pimentel sobre su madre: "No creo que ella necesite invitación"

La hija de Carolina Jaume finalizó sus estudios secundarios. A su graduación fueron su padre y abuela

Por lo general, en enero y febrero los estudiantes que culminan la secundaria celebran su graduación junto a familiares y amigos.

Ese fue el caso de Rafaella Pimentel, hija de la actriz Carolina Jaume y del actor y presentador Xavier Pimentel. A la ceremonia asistieron su novio, Alejandro Tapia; su abuela, la exproductora de TV Diana Saporiti; su padre y otros parientes cercanos. La gran ausente fue su madre.

“No la invité. No creo que ella necesite invitación para estar en ese momento. No ha contribuido en mis estudios, nunca ha ido a ningún evento. Solo al juramento de bandera, pero porque quiso. No me envió ningún mensaje. Hasta donde supe, está en Galápagos con su enamorado. Las personas que me formaron como persona, las que han visto mi estrés, mis alegrías y mis logros, fueron quienes me acompañaron y me festejaron como siempre. Asistieron las personas necesarias”, expresó.

Al parecer, este distanciamiento va para largo. “Ella no estará en mi vida. Estoy harta de que me digan que soy mala hija o malagradecida. Ni siquiera puedo publicar fotos de mi graduación porque solo me critican”, comentó.

¿Carolina se casa?

Mientras, Carolina inició el 2026 revelando, a través de una serie de historias en Instagram, lo que sería una presunta infidelidad por parte de su expareja, a quien prefirió llamar ‘El Pibe’, en alusión a su supuesto origen argentino.

Actualmente, la actriz mantiene una nueva relación. Según versiones cercanas, la pareja ya estaría hablando de matrimonio. Como prueba de su ‘amor’, él se tatuó la mirada de Carolina en el pecho.

“El amor es la locura más bella que se puede vivir. Y de la forma más loca le dije: ‘Salgo contigo si te tatúas mi nombre’. Hizo algo mejor. Y yo no soy de las que se conforman con poco: se tatuó mis ojos con tal de que lo mire por siempre”, indicó Carolina en sus redes sociales.

