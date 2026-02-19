Expreso
Mauricio Altamirano.
Cuy Altamirano durante una de sus clases en Estados Unidos.Cortesía

El Cuy quiere ser masajista profesional

El comunicador vive en Estados Unidos y trabaja en un spa como manicurista

El Cuy no pierde el tiempo. Mientras sigue tratando de abrirse camino como comunicador en Estados Unidos y trabajando en un spa arreglando uñas, ahora se prepara para convertirse en masajista profesional.

Aunque en Ecuador el masaje no siempre es valorado como parte de la rutina de bienestar, en ciudades como Miami es un servicio habitual. Muchas personas acuden no solo por relajación, sino para aliviar tensiones y dolencias musculares.

Mariela Viteri.

Mariela Viteri y Roberto Trujillo terminan su relación: lo que se sabe

Leer más

Mauricio Altamirano combina trabajo y estudios. En seis meses obtendrá su certificación como masajista profesional. La formación exige conocer anatomía, técnicas especializadas y protocolos de seguridad, porque un procedimiento mal aplicado puede causar lesiones.

El oficio, además, es bien remunerado en Estados Unidos.

Su paso por la farándula

Mauricio fue reportero y presentador de farándula en Ecuador. Uno de los programas en los que participó fue De boca en boca, donde compartió con el fallecido, Miguel Cedeño. Se emitió por TC.

Tiene ganas de volver al país para visitar amigos y familiares. No tiene intenciones de quedarse.

