Salud de Willie Colón: El músico Bobby Valentín pide oraciones para su recuperación

El músico puertorriqueño Bobby Valentín se pronunció a favor de la salud de su amigo.

La preocupación por la salud de Willie Colón aumentó luego de que el músico puertorriqueño Bobby Valentín compartiera un mensaje público en el que pidió oraciones por su colega, en medio de reportes no confirmados que señalan que el salsero estaría hospitalizado en Nueva York.

A través de su cuenta de Facebook, Valentín, conocido como 'El Rey del Bajo', se pronunció sobre el estado de Colón y convocó a sus seguidores a unirse en oración. “Saludos y Bendiciones para Todos. Le pido a Todos que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto; y pueda volver a los escenarios. En el nombre de Nuestro Señor lo pedimos”, escribió.

¿Dónde está hospitalizado Willie Colón?

El mensaje del músico dio fuerza a la preocupación que ya circulaba en redes sociales desde el 18 de febrero, cuando usuarios informaron que Willie Colón habría sido ingresado de emergencia al Lawrence Hospital, en Bronxville, por problemas respiratorios. Hasta el momento, ni el artista ni su equipo de trabajo han confirmado o desmentido esta información, y no se ha difundido un parte médico oficial.

El tuit viral de Juana Peña, también ha servido para difundir la información. Este perfil, de una especialista en el género de la salsa, divulgó la noticia por primera vez

Seguidores del intérprete han señalado que su ausencia reciente en redes sociales resulta llamativa, debido a que Colón suele mantener una actividad constante, especialmente en Instagram. La última publicación del músico data del 15 de febrero, cuando compartió una reflexión sobre la forma en que las nuevas generaciones procesan la información.

Mientras se espera una comunicación oficial, el mensaje de Bobby Valentín se ha convertido en uno de los pronunciamientos más visibles del entorno musical cercano a Willie Colón, y ha sido replicado por seguidores y figuras del mundo de la salsa que expresan su apoyo al artista.

