¿Qué son los quadrobics?: el ejercicio que se viralizó en redes por los Therians

Los quadrobics se han convertido en un tema recurrente en redes sociales y foros de fitness, donde usuarios muestran prácticas físicas que combinan movimiento y ejercicio fuera de rutinas convencionales. El fenómeno ha captado la atención en plataformas como TikTok e Instagram y ha sido motivo de discusión pública por su origen y adopción por grupos específicos.

¿Qué son los quadrobics?

Los quadrobics son una forma de ejercicio físico que consiste en moverse sobre las cuatro extremidades, imitando la locomoción de animales cuadrúpedos como gatos, zorros u osos. Esta práctica incluye rutinas en las que las personas caminan, trotan, corren o saltan apoyando manos y pies en el suelo, replicando el patrón de movimiento de cuatro patas.

El término ha crecido en visibilidad especialmente porque videos virales muestran a practicantes realizando ejercicios como bear crawls (gateos), trotes o saltos mientras aprovechan su propio peso corporal para entrenar. En algunos casos, las publicaciones incluyen ajustes de equilibrio, movilidad y coordinación que buscan implicar distintos grupos musculares simultáneamente.

Origen y difusión de los quadrobics

Aunque la práctica de moverse a cuatro patas como ejercicio físico se atribuye a movimientos de entrenamiento primal o animal flow, algunos señalan que el atleta japonés Kenichi Ito estableció un récord mundial en 2008 por correr 100 m sobre cuatro extremidades, lo que en la práctica actual se relaciona con el interés en explorar la locomoción cuadrúpeda como actividad física.

La difusión reciente de quadrobics se ha dado principalmente a través de redes sociales. Reportes de plataformas de seguimiento y hashtags muestran que el interés ha aumentado notablemente, mientras que usuarios aficionados comparten tutoriales y desafíos en redes.

Relación con comunidades digitales

El ejercicio también ha sido adoptado por algunos integrantes de la subcultura Therian, un grupo en internet donde personas expresan una identificación simbólica con animales no humanos. Para algunos en esa comunidad, los quadrobics representan una forma de explorar el movimiento y la conexión física asociada a esa identidad.

No obstante, expertos en ejercicio y salud señalan que este tipo de entrenamiento debe practicarse con atención a la técnica para evitar lesiones, ya que el ejercicio implica soporte de peso en muñecas, hombros y extremidades durante periodos prolongados.

Debate y presencia en redes

El auge de quadrobics ha generado debates sobre su valor como entrenamiento funcional y su visibilidad en plataformas digitales. Mientras algunos entrenadores destacan beneficios relacionados con coordinación, estabilidad y movilidad, otros advierten que la práctica debe complementarse con técnicas correctas para evitar riesgos musculoesqueléticos.

El ejercicio sigue siendo motivo de interés y curiosidad, con publicaciones que acumulan seguidores y que amplían el alcance del fenómeno.

