Estreno de ‘La Casa de los Famosos 6’: participantes confirmados y primer nominado

Noche de estreno de la Casa de los Famosos 6 de Telemundo.

La sexta temporada de La Casa de los Famosos se estrenó este martes 17 de febrero con una gala en vivo que confirmó la lista completa de participantes, la distribución de los cuartos y el primer movimiento clave del juego: la elección del líder de la semana y del primer nominado.

La transmisión marcó el inicio formal de la convivencia bajo aislamiento total, con vigilancia permanente y dinámicas que definen el rumbo del reality desde su primera noche. Entre las sorpresas del estreno estuvo el ingreso de Sergio Mayer como habitante inesperado, además de la incorporación de una nueva dinámica llamada El destierro, un cuarto externo al inmueble principal destinado a dos participantes, sin mayores detalles revelados por la producción. En esta primera gala el español Fabio Agostini y Joridan no fueron designados a ninguna habitación porque se encuentran en el llamado Destierro.

Participantes y distribución de cuartos

El elenco quedó conformado por 20 celebridades, luego de que Yina Calderón declinara su ingreso para integrarse al panel del programa. Los habitantes fueron distribuidos en tres espacios:

Cuarto Agua: Laura G, Laura Zapata, Curvy Zelma, Celinee Santos, Sergio Mayer y Vanessa Arias.

Cuarto Tierra: Kenny Rodríguez, Oriana Marzoli, Stefano Piccioni, Kunno, Zoe Bayona y Kenzo.

Cuarto Fuego: Lupita Jones, El Divo, Josh Martínez, Julia Argüelles, Caeli y Horacio Pancheri.

Primer líder y primer nominado

La primera prueba de liderazgo se resolvió mediante una dinámica telefónica conducida por Javier Poza. La quinta llamada fue contestada por Jailyne Ojeda, quien se convirtió en la líder de la semana.

Como líder, Ojeda obtuvo inmunidad, acceso a la suite y el derecho a defender la salvación. Además, eligió a Laura Zapata como su acompañante y designó de forma directa a Kenny Rodríguez como el primer nominado de la temporada.

Conductores y formato

La conducción de esta edición está a cargo de Jimena Gállego y Javier Poza, quienes encabezaron la gala de estreno y presentaron a los participantes. La producción explicó que el formato mantiene el aislamiento total y un sistema de competencia progresivo hasta definir al ganador del premio final de 200 mil dólares.

Telemundo señaló que dentro de la casa “las emociones se intensificarán rápidamente con alianzas estratégicas, rivalidades explosivas y dramas inesperados que pondrán a prueba a cada participante”, y añadió que “lo que comienza con risas y alegría pronto puede convertirse en estrategia y confrontación”.

Dónde ver La Casa de los Famosos en Ecuador

El estreno se transmitió en vivo por Telemundo a las 7:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos). La señal también está disponible a través de la aplicación oficial del canal y su plataforma digital, con restricciones regionales fuera de ese país.

Con este arranque, La Casa de los Famosos 6 inicia una nueva etapa marcada por la conformación de alianzas, las primeras sanciones y una placa de nominados que ya pone en riesgo a su primer participante.

