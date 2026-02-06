Bad Bunny gana mucho más que dinero con el Super Bowl: Conoce los detalles

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es uno de los escenarios más vistos del mundo y este año tendrá como protagonista a Bad Bunny. Durante trece minutos, el artista puertorriqueño concentrará la atención de una audiencia global, en una presentación que ya se anticipa como un momento cultural. Pero la gran pregunta que ronda antes del partido no es solo qué cantará, sino qué ganará realmente tras subir a ese escenario.

El propio Bad Bunny adelantó el tono del show en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music. “Va a ser una gran fiesta”, dijo, sin ofrecer detalles sobre invitados o estructura del espectáculo. “Quiero llevar al escenario mucha de mi cultura. Pero realmente no quiero dar ningún spoiler. Va a ser divertido”. La duración, según el propio Lowe, será de 13 minutos, en línea con los estándares históricos del medio tiempo del Super Bowl.

Un escenario que multiplica el impacto global

La presentación llega días después de un hito en su carrera. Bad Bunny ganó el Grammy a álbum del año por Debí Tirar Más Fotos, el primer disco en español en recibir ese reconocimiento. El impacto fue inmediato. Tras la ceremonia, su música experimentó un repunte en plataformas digitales, con aumentos notorios en las reproducciones de su catálogo, en especial de canciones como ‘DtMF’ y ‘Baile inolvidable’.

Ese impulso previo explica por qué el medio tiempo del Super Bowl se percibe como una plataforma estratégica. El evento convoca a decenas de millones de espectadores en Estados Unidos y a cientos de millones en el resto del mundo. Para los artistas, el beneficio no se mide solo en cifras directas, sino en visibilidad, posicionamiento y consumo posterior de su música.

En lo artístico, Bad Bunny ha dejado claro que el show estará marcado por símbolos puertorriqueños. Desde el adelanto publicado semanas atrás, donde aparece junto a un árbol de flamboyán mientras suena ‘Baile inolvidable’, hasta la presencia de géneros como la salsa, la bomba y la plena, el espectáculo se perfila como una vitrina cultural.

Cultura, política y la revelación final

El contexto político tampoco es ajeno al momento. En los Grammy, el artista cerró uno de sus discursos con la frase Fuera ICE, lo que volvió a colocar su postura pública en el centro del debate. No sería la primera vez que el Super Bowl sirve como espacio para lecturas políticas. Bad Bunny ya participó en el medio tiempo de 2020, encabezado por Jennifer Lopez y Shakira, una actuación que incluyó referencias directas a políticas migratorias.

La NFL, por su parte, defendió la elección. Su comisionado sostuvo que Bad Bunny “es uno de los grandes artistas del mundo” y que su presencia responde a la intención de “unir a la gente con su creatividad y su talento”. La liga también confirmó que mantiene los mismos protocolos de seguridad que en ediciones anteriores.

¿Cuánto le pagan a Bad Bunny por el Super Bowl?

Y entonces llega la revelación final. Tras semanas de especulación sobre cifras y contratos, la respuesta es directa: Bad Bunny no cobrará dinero por su actuación en el medio tiempo del Super Bowl. Como ocurre tradicionalmente, la liga cubre los costos de producción, pero no paga honorarios al artista. El verdadero ingreso llega después, en forma de reproducciones, ventas, posicionamiento global y un lugar permanente en la historia del espectáculo más visto de la televisión.

