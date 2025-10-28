Jay-Z y Rita Moreno defienden a Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026

El rapero y empresario Jay-Z, fundador de Roc Nation y productor del espectáculo desde 2019 defendió su decisión

La participación de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX generó una ola de reacciones en Estados Unidos. La designación del cantante puertorriqueño, anunciada por la NFL y Roc Nation, dividió opiniones entre figuras políticas conservadoras, representantes del entretenimiento y seguidores del evento deportivo más visto del país.

El rapero y empresario Jay-Z, fundador de Roc Nation y productor del espectáculo desde 2019, fue consultado en Nueva York por un camarógrafo de TMZ sobre las críticas al intérprete de ‘Tití Me Preguntó’. “Lo adoran. No se dejen engañar”, afirmó el artista, cuyo nombre real es Shawn Carter, en defensa de Bad Bunny y de su impacto en la industria musical.

Las declaraciones de Donald Trump sobre Bad Bunny

Entre los principales detractores se encuentra el expresidente Donald Trump, quien durante una entrevista con Newsmax afirmó: “Nunca he oído hablar de él. No sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura”. El exmandatario calificó de “ridícula” la decisión de elegir a un artista latino para liderar el espectáculo.

A sus declaraciones se sumaron figuras como la ex piloto profesional Danica Patrick, quien expresó en la red social X que “no se deberían permitir canciones que no estén en inglés en uno de los eventos televisivos con mayor audiencia del año”. En una posterior entrevista, Patrick insistió en que su objeción no se debía a la nacionalidad del cantante, sino al idioma de su repertorio: “Lo que me importa es poder cantar al ritmo de la música. Su música casi no tiene nada en inglés”.

La controversia aumentó tras los comentarios de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, quien informó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarán presentes en el evento. “Habrá control del ICE en el Super Bowl. Lo habrá, porque el Departamento de Seguridad Nacional es responsable de garantizar la seguridad”, declaró Noem el 3 de octubre. La funcionaria señaló que la vigilancia se realizará en el Levi’s Stadium de California el 6 de febrero de 2026, con transmisión nacional por NBC.

El apoyo del gremio artístico

Pese a las críticas, el anuncio recibió apoyo de importantes figuras del entretenimiento. Jennifer López expresó en el programa Today que Bad Bunny “es uno de los mejores artistas del mundo en este momento”. Por su parte, la actriz Rita Moreno manifestó su respaldo durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025: “¿Bad Bunny en el Super Bowl? ¡Ay, estoy delirando!”.

Ante los comentarios que cuestionan su nacionalidad, Moreno respondió: “¿Y qué? Yo también soy puertorriqueña. ¡Qué fastidio!”. Durante la ceremonia, entregó al artista el premio Billboard al Artista Latino del Siglo XXI. Al recibirlo, Bad Bunny agradeció el reconocimiento y afirmó: “Seguiré siendo el mismo, haciendo música con el corazón”.

