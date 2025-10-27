Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Nueva sesión de fotos de Rosalía para la promoción de Berghain.
Nueva sesión de fotos de Rosalía para la promoción de Berghain.Instagram

Rosalía pone de moda la música clásica con Berghain y revela su deseo antes de morir

El videoclip de Berghain marca el inicio del universo sonoro de LUX, que será lanzado oficialmente el 7 de noviembre

A pocos días del lanzamiento de LUX (7 de noviembre), su cuarto álbum de estudio, Rosalía vuelve a ocupar el centro de la conversación musical. La artista presentó Berghain, el primer sencillo de su nuevo disco, acompañado de un videoclip dirigido por Nicolás Méndez, y sorprendió al revelar un deseo personal que quiere cumplir antes de morir.

RELACIONADAS

Durante una entrevista en el programa Anda ya de Los 40, conducido por Dani Moreno y Cristina Boscá, la cantante catalana confesó: “No me puedo morir antes de haber aprendido a tocar el violonchelo”. La declaración surgió durante una sesión de tarot dirigida por la vidente Benita, en la que Rosalía compartió que tiene una lista de metas pendientes.

“Quiero seguir haciendo discos y volver a hacer un peregrinaje. Cocinar cosas que aún no sé cocinar, escribir más, aprender a tocar más instrumentos… Quiero aprender a tocar el violonchelo. Lo tengo como un pendiente en la vida”, expresó.

La artista también adelantó que presentará LUX en directo durante Los40 Music Awards Santander 2025. “Es tan distinto a lo que he hecho hasta ahora. Es con la intención de usar un sonido distinto, tiene que ver con una paleta más orquestal. Hay mucha inspiración en la espiritualidad. Tengo ganas de que lo escuchen y puedan hacer su interpretación”, afirmó.

RELACIONADAS
La artista Rosalía a su llegada a Callao en una aparición sorpresa para presentar su cuarto álbum, este lunes en Madrid.

Rosalía sorprende en Madrid con la portada de ‘Lux’: fecha y detalles del álbum

Leer más

Un estreno con Yves Tumor y Björk

El videoclip de Berghain marca el inicio del universo sonoro de LUX, que será lanzado oficialmente en una semana. En el tema participan Björk y Yves Tumor, quienes acompañan a Rosalía en un registro que combina español, inglés y alemán. La pieza fue filmada en un entorno doméstico donde la artista canta mientras una orquesta sinfónica irrumpe en su apartamento, lo que genera una narrativa visual que alterna entre lo cotidiano y lo simbólico.

El título del sencillo hace referencia al icónico club berlinés Berghain, considerado un templo de la música electrónica. Sin embargo, Berghain no sigue del todo las convenciones del techno: introduce arreglos orquestales, coros y una partitura publicada por la editorial alemana G. Henle Verlag.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Los retrasos en vuelos en EE.UU. empeorarán por cierre del Gobierno federal

  2. Quito abre las puertas de sus museos durante el feriado por un dólar

  3. Feriado noviembre 2025 Ecuador: ¿Cuántos días de descanso serán en total?

  4. Anthony Hopkins: cómo dejó el alcohol y ha vivido casi 50 años sobrio

  5. Rosalía pone de moda la música clásica con Berghain y revela su deseo antes de morir

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  3. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  4. Jubilados del IESS piden que la pensión mínima sea un sueldo básico

  5. ¿Qué efectos genera la restricción de la ATM en la Terminal Terrestre de Guayaquil?

Te recomendamos