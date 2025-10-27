Rosalía pone de moda la música clásica con Berghain y revela su deseo antes de morir

El videoclip de Berghain marca el inicio del universo sonoro de LUX, que será lanzado oficialmente el 7 de noviembre

A pocos días del lanzamiento de LUX (7 de noviembre), su cuarto álbum de estudio, Rosalía vuelve a ocupar el centro de la conversación musical. La artista presentó Berghain, el primer sencillo de su nuevo disco, acompañado de un videoclip dirigido por Nicolás Méndez, y sorprendió al revelar un deseo personal que quiere cumplir antes de morir.

RELACIONADAS Los fans de Rosalía descubren cuatro temas inéditos de su nuevo álbum

Durante una entrevista en el programa Anda ya de Los 40, conducido por Dani Moreno y Cristina Boscá, la cantante catalana confesó: “No me puedo morir antes de haber aprendido a tocar el violonchelo”. La declaración surgió durante una sesión de tarot dirigida por la vidente Benita, en la que Rosalía compartió que tiene una lista de metas pendientes.

“Quiero seguir haciendo discos y volver a hacer un peregrinaje. Cocinar cosas que aún no sé cocinar, escribir más, aprender a tocar más instrumentos… Quiero aprender a tocar el violonchelo. Lo tengo como un pendiente en la vida”, expresó.

La artista también adelantó que presentará LUX en directo durante Los40 Music Awards Santander 2025. “Es tan distinto a lo que he hecho hasta ahora. Es con la intención de usar un sonido distinto, tiene que ver con una paleta más orquestal. Hay mucha inspiración en la espiritualidad. Tengo ganas de que lo escuchen y puedan hacer su interpretación”, afirmó.

Rosalía sorprende en Madrid con la portada de ‘Lux’: fecha y detalles del álbum Leer más

Un estreno con Yves Tumor y Björk

El videoclip de Berghain marca el inicio del universo sonoro de LUX, que será lanzado oficialmente en una semana. En el tema participan Björk y Yves Tumor, quienes acompañan a Rosalía en un registro que combina español, inglés y alemán. La pieza fue filmada en un entorno doméstico donde la artista canta mientras una orquesta sinfónica irrumpe en su apartamento, lo que genera una narrativa visual que alterna entre lo cotidiano y lo simbólico.

El título del sencillo hace referencia al icónico club berlinés Berghain, considerado un templo de la música electrónica. Sin embargo, Berghain no sigue del todo las convenciones del techno: introduce arreglos orquestales, coros y una partitura publicada por la editorial alemana G. Henle Verlag.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!