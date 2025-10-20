Rosalía sorprende en Madrid con la portada de ‘Lux’: fecha y detalles del álbum

La cantante proyectó la imagen de su nuevo álbum en Callao y desapareció sin decir palabra

La artista Rosalía a su llegada a Callao en una aparición sorpresa para presentar su cuarto álbum, este lunes en Madrid.

Rosalía lo hizo de nuevo. Con el misterio y la estética que ya son parte de su sello personal, la artista catalana movilizó a miles de fans este lunes 20 de octubre en pleno corazón de Madrid para revelar la portada de su nuevo disco, ‘Lux’, sin necesidad de decir una sola palabra.

Todo comenzó con un enigmático live en TikTok, donde Rosalía, mientras conducía por las calles de la capital española, anunció que algo especial sucedería en Callao, una de las plazas más icónicas de la ciudad. En minutos, la zona se llenó de seguidores, celulares en mano, listos para lo que fuera que viniera.

Aparición fugaz, impacto total

En el directo, Rosalía apareció con el cabello teñido de rubio y un halo sobre la cabeza. Condujo ella misma hasta Callao, bajó del vehículo corriendo, entró al hotel Capitol sin dar declaraciones, y minutos después, la magia ocurrió.

En las enormes pantallas de Callao y la Gran Vía se proyectó la portada de ‘Lux’, un trabajo visual cargado de simbolismo: la artista vestida de blanco, con una camiseta tipo camisa de fuerza, un velo, labios dorados, fondo celeste y el título del álbum al centro.

Y así como llegó, desapareció. La cantante se retiró sin hablar con la prensa ni subir al escenario. Según reportes, abandonó la zona en el mismo coche con el que llegó, acompañada de parte de su equipo. Solo quedó la imagen, el título, la fecha de estreno: 7 de noviembre.

Fans persiguen a Rosalía en Madrid durante la revelación de su disco ‘Lux’. EFE

El disco ya se puede reservar

Aunque el gran anuncio fue silencioso, Rosalía ya había adelantado en TikTok que ‘Lux’ está disponible en preventa. El disco será su cuarto álbum de estudio, luego de los exitosos Los Ángeles (2017), El mal querer (2018) y Motomami (2022).

El título y la portada ya habían sido vistos previamente en las pantallas de Times Square en Nueva York, pero según comentó la propia Rosalía, “se suponía que tenía que salir antes en Callao”. Otro guiño más a su estilo impredecible.

Pistas, partitura y un mensaje personal

En los últimos días, Rosalía venía dejando pistas en sus redes sociales sobre lo que se venía. La semana pasada compartió una partitura titulada Berghain, en referencia a la legendaria discoteca de tecno en Berlín, lo que despertó teorías entre sus fans sobre el sonido del nuevo álbum.

Además, en una reciente entrevista en el pódcast Radio Noia, confesó que ‘Lux’ es el primer disco que hizo sin miedo al fracaso. Una declaración que deja ver una etapa nueva en su carrera, más libre y personal.

¿Qué significa ‘Lux’?

Aunque aún no se conocen detalles del concepto completo, el término Lux (palabra en latín que significa “luz”) sugiere una exploración más espiritual o introspectiva. Y por lo visto en la portada, no estará exento de dramatismo ni potencia visual.

