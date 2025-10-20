Cristian Castro desmiente rumores y declara su amor por Ecuador antes de partir

Minutos antes de abordar su vuelo, el artista se refirió a una publicación de farándula que aseguraba que él no volvería al país si no existían 'las garantías' Cristian Castro fue directo "No, nunca nunca haría eso".

El intérprete explicó cuál es su verdadera postura y su deseo para el país. "Mi deseo es que Ecuador siempre permanezca bien, que todo esté en orden para poder cantar, que existan las condiciones para hacerlo". Con esta frase, el artista enfatizó que su única preocupación es el bienestar del país como escenario para su arte.

Castro recalcó que esta es la prioridad para cualquier artista de su gremio. "Los cantantes lo que queremos es siempre que pues que los países estén bien para poder llegar y cantar", añadió, dejando claro que su compromiso es con el público y con un entorno estable.

Más que una gira, El sueño de vivir en Ecuador

Lejos de los rumores, la conversación estuvo dominada por la admiración del 'Gallito' por Ecuador. El cantante no solo confirmó que le 'encantaría' regresar para una nueva presentación, sino que reveló un plan mayor, que evalúa la posibilidad de mudarse a vivir al país.

Destacó la "armonía enorme" que siente en ciudades como Guayaquil y Quito, y calificó el trato del ecuatoriano como único. "El trato que tiene el ecuatoriano no me lo da casi ningún latinoamericano, así que estoy muy contento", confesó.

El artista también expresó su asombro por la riqueza natural de Ecuador, desde sus playas y Galápagos hasta la Sierra y la Amazonía. Su mensaje final fusionó cariño, respeto y un claro rechazo a los malentendidos, junto a la promesa implícita de un futuro regreso.

Resumen del concierto en Guayaquil: una noche de éxito musical y logística caótica

El concierto de Cristian Castro en Guayaquil, el sábado 18 de octubre en la explanada del Centro Comercial El Dorado, fue una noche de contrastes marcados por un artista que brilló sobre una logística deficiente. El público esperó por horas con el ingreso retrasado y un desorden generalizado que opacó el inicio del evento.

Una vez dentro, los problemas continuaron con un escenario demasiado lejano y fallas graves de sonido que el propio artista intentó corregir pidiendo "suban el volumen". El momento más crítico llegó cuando se permitió a la audiencia derribar las barreras de seguridad, lo que generó una estampida humana con reportes de golpes y apretujones. A pesar del caos, Castro demostró su profesionalismo con un repertorio de éxitos que incluyó 'Azul', 'No hace falta' y un homenaje a José José, con el que logró reconectar con su público y cerrar la noche con un show que, pese a todo, quedó en la memoria de sus fans.

