¿Valió la pena el concierto de Cristian Castro? Un recuento del caos y la magia

¿Estuviste ahí? Te contamos lo que pasó realmente en el concierto de Cristian Castro

Revive la noche del 18 de octubre: promesas incumplidas, filas interminables y fallas de sonido. Pero también la emoción pura de Cristian Castro cantando

El sábado 18 de octubre en la explanada del Centro Comercial El Dorado, desde antes de las cinco de la tarde (hora en que la organización había anunciado que abrirían las puertas para el ingreso del público), la gente esperaba ansiosa para ver a Cristian Castro. Dieron las seis de la tarde, las siete de la noche, y solo entraban los que tenían carro. ¿Y los que estaban en fila? Cada vez, su humor se oscurecía por las promesas incumplidas.

Adentro: El escenario lejano y la sorpresa de las primeras filas

Ya adentro, el desaliento de saber que, aun estando cerca, estaban tan lejos del escenario. Un escenario que se quedaba corto para el gran astro de la música romántica.

Entre las ocho y las nueve de la noche, la gente por fin empezó a entrar, perpleja al ver que en las primeras filas se habían quedado sin mesas y sin sillas. Parecía que los organizadores no se entendían entre ellos o no estaban preparados para manejar la gran cantidad público.

Una estrella en medio del caos: El show comienza



Cristian Castro salió con una gran sonrisa y mucha energía al ritmo de Cuando me miras así. La angustia que sus fans habían sentido al inicio parecía disiparse.

Hasta que, desde las localidades más lejanas al escenario, empezaron a escucharse gritos como “¿está cantando feo?”, “no se escucha bien”... Y se expandieron hasta llegar al cantante, quien pedía: “suban el volumen”, “creo que no se escucha bien”.

Pero ese no fue el único problema. “¿Por qué ustedes están tan lejos? No lo entiendo”, se preguntaba el mexicano, refiriéndose al gran espacio que lo separaba a todos, de localidad en localidad.

Viendo de lejos, hasta la primera fila parecía la segunda localidad.

La barrera que cayó: alivio para unos, peligro para otros

Cuando entonó Amor, las letras eran un presagio: ‘amor, como el cielo, se fue poniendo negro’. Así de oscura se puso la situación cuando dieron el permiso para que el público tirara las barreras y se acercara más al cantante.

Aunque fue un alivio para algunos que no lo escuchaban bien, para otros fue el peor error que se pudo cometer. Gente arrastrada por la marea humana que, desesperadamente, quería estar más cerca de su artista favorito; mujeres golpeadas, hombres apretados entre la multitud, sillas tiradas.

Un showman de primera: El artista que brilló a pesar de todo

Al dejar atrás el caos, la presentación de Cristian fue digna de su trayectoria. Un caballero gentil y carismático con todo su público. La gente gritaba y lloraba con No hace falta, Lloran las rosas, Lo mejor de mí, Ángel.

Para presentar Lloviendo estrellas, invitó a Giovanni, un cantante local, quien logró mezclar sutilmente su voz con la de Cristian. Rindió homenaje a José José con Buenos días amor, Más y La nave del olvido.

La banda que acompañaba al cantante cambió sorpresivamente de género y empezó a mover a la gente al ritmo de cumbia. Cristian apareció con un traje blanco con apliques de flores de piedras y pantalones brillantes para interpretar con buen ritmo el tema Vuélveme a querer.

Pero la gente llegó al clímax de su alegría cuando sonó Azul; en ese momento, el artista mexicano agarró una bandera del equipo de fútbol Emelec y saltó con ella antes de cantar la letra de su canción más reconocida mundialmente.

¿Valió la pena el caos?

Cuando se calmó el caos, la gente gritaba de alegría y coreaba al son del artista, sin importar la incomodidad ni los moretones que habrían de aparecer en un par de horas.

A pesar de los percances, Cristian Castro supo manejar al público y mantener un semblante tranquilo y alegre con esas canciones que han acompañado a millones en varias etapas de su vida.

