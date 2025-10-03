Conciertos en Ecuador: La cartelera de espectáculos musicales de octubre

La agenda se llena de artistas nacionales e internacionales por el mes de las fiestas de Guayaquil

El calendario musical de octubre en Guayaquil se ha convertido en uno de los más activos del año. Las fiestas de independencia son el marco para una agenda que combina artistas internacionales y locales en distintos escenarios de la ciudad.

Ysy-A en Ecuador: “Mi hobbie es coleccionar álbumes en mi discografía” Leer más

La Gran Feria de Guayaquil, que se realizará del 9 al 12 de octubre en el Parque Samanes, es el epicentro de la programación. El evento, autodenominado La Mamá de las Ferias, retoma la tradición de espacios masivos de entretenimiento en la ciudad y ofrece cuatro días de actividades que incluyen gastronomía, emprendimientos, espacios familiares y conciertos.

El cartel musical de la feria está encabezado por Luis Fonsi, figura principal de los shows internacionales. La propuesta en la ciudad puerto se complementa con artistas del género urbano como Ysy A, Omar Courtz y Eladio Carrión. Y la variedad se hace presente con la noche del rock con la banda argentina Rata Blanca. Mientras que la agrupación Miranda, representantes del pop latinoamericano, cierra el mes con dos shows en Ecuador

Las presentaciones musicales de octubre comenzaron antes del arranque de la feria. El 2 de octubre se presentaron Fonseca, Moenia y Beto Cuevas, en distintos espacios de la ciudad.

La programación local también tiene presencia con las bandas ecuatorianas Lolabúm y Dicapo, que se presentan en el Teatro Sánchez Aguilar como parte de la agenda cultural independiente. Christian Castro es otro de los artistas más sonados para tocar en este país.

Con esta cartelera, octubre consolida a Ecuador como un punto de encuentro para diversos géneros musicales.

¿Qué artistas se presentarán en La Gran Feria de Guayaquil 2025? Leer más

Cristian Castro

El cantante mexicano regresa a Ecuador con dos conciertos que han puesto a sus fanáticos locos de emoción. Cristian Castro presentará su Hits Tour 2025 en Quito y Guayaquil, con un repertorio que repasa sus temas más reconocidos.

En la capital, el espectáculo será el 17 de octubre en la Plaza de Toros, mientras que en Guayaquil está programado para el 18 de octubre en la explanada del Centro Comercial El Dorado.

La expectativa ha sido tan alta que la localidad VIP Lloran las Rosas se encuentra agotada en ambas ciudades. Como respuesta, los organizadores habilitaron una nueva zona denominada Azul VIP, con un valor de $75.

Luis Fonsi en la Gran Feria de Guayaquil

La última vez que Luis Fonsi visitó la Feria de Durán, hoy convertida en La Gran Feria de Guayaquil, fue en el año 2012. Desde entonces, su repertorio se ha ampliado considerablemente e incluye el megaéxito Despacito.

Su regreso se dará en el marco de un evento que espera recibir a más de 400.000 visitantes en cuatro días y que ofrecerá gastronomía, emprendimiento, áreas familiares y una programación musical de alcance internacional.

El cartel de conciertos de La Gran Feria de Guayaquil reúne a figuras de gran trayectoria:

9 de octubre: Elvis Crespo y Víctor Manuelle.

10 de octubre: Grupo Niche, Kapo y el homenaje de despedida a Alci Acosta en la ciudad donde inició su carrera.

11 de octubre: Wilfrido Vargas y Luis Fonsi.

12 de octubre: AU-D, Tranzas, Douglas Bastidas, Jenny Rosero, Don Medardo y sus Players y Los Diamantes de Valencia.

Según los organizadores, “la presentación de Luis Fonsi en La Gran Feria de Guayaquil consolida el cartel de artistas internacionales más imponente reunido en la historia de la ciudad”.

RELACIONADAS Alleh y Yorghaki están listos para hacer sonar el merenguetón en Guayaquil

Miranda! en Ecuador: Entradas, fechas y precios para sus shows Leer más

Dicapo

El cantante ecuatoriano Dicapo, debutará en los escenarios con la presentación de su primer concierto como solista. El artista guayaquileño subirá al escenario de la Sala Principal del Teatro Sánchez Aguilar el sábado 18 de octubre a las 20:00, donde interpretará los temas de Este soy yo, su primer álbum y segundo trabajo discográfico en cuatro años de trayectoria.

Con una propuesta que fusiona pop ochentero, funk, jazz, trap y soul latino, Dicapo plantea un viaje sonoro íntimo y diverso que refleja las transformaciones personales a través de virtudes, defectos y cicatrices.

Su estilo, influenciado por referentes como Michael Jackson, Jamiroquai y The Police, se distingue por el groove, la sensibilidad y la elegancia.

Omar Courtz

El artista puertorriqueño Omar Courtz, una de las nuevas voces del reguetón, el trap y el R&B, confirmó su llegada a Ecuador con dos conciertos como parte de su gira internacional Primera Musa World Tour 2025.

El cantante, cuyo nombre real es Joshua Omar Medina Cortés (Carolina, Puerto Rico, 1997), lanzó en septiembre de 2024 su primer álbum Primera musa, en el que colaboró con figuras como Anuel AA, Rauw Alejandro, Kendo Kaponi, Dei V y Bryant Myers. Con este proyecto consolidó su presencia en la música urbana y se ha convertido en una de las estrellas emergentes más comentadas del género.

Los conciertos en el país se han programado para el miércoles 8 de octubre en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito (20h00) y el jueves 9 de octubre en Arena Park, Guayaquil (20h30).

Eladio Carrión

Eladio Carrión, uno de los referentes del trap latino actual, regresa a Ecuador como parte de su gira internacional Don Kbrn. El artista puertorriqueño, reconocido por temas como Romeo y Julieta, H.I.M. y Sigue bailándome, ha colaborado con figuras de la talla de Bad Bunny, Karol G, Bizarrap y Rauw Alejandro, consolidándose como una de las voces más influyentes del género urbano.

Su estilo, que combina lírica introspectiva con ritmos potentes, lo ha llevado a escenarios internacionales y a ser nominado en los Billboard Latin Music Awards.

Ahora, el intérprete se prepara para dos shows en el país. El primero es en Quito, el miércoles 15 de octubre, Coliseo General Rumiñahui. El segundo es en Guayaquil pautado el jueves 16 de octubre, Coliseo Voltaire Paladines Polo.

Artistas locales protestan con plantón cultural contra medidas del gobierno de Noboa Leer más

Miranda!

La banda argentina Miranda! regresa al Ecuador con dos conciertos llenos del pop melódico que los caracteriza. Con la viralidad que ha recobrado su tema Tu misterioso alguien (2009), sus fanáticos esperan con entusiasmo la visita de Ale Sergi y Juliana Gattas.

Las presentaciones forman parte de la gira internacional con la que promueven Nuevo Hotel Miranda!, su décimo álbum de estudio, que incluye colaboraciones con artistas como Fito Páez, Nicki Nicole, Vicentico y Tini. El grupo se presentará el jueves 23 de octubre en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito (20:00) y el sábado 25 de octubre en Arena Park Samborondón (20:30).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!