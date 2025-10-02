Artistas locales protestan con plantón cultural contra medidas del gobierno de Noboa
En Guayaquil 23 grupos artistícos se autoconvocaron para sumarse a las protestas nacionales
Consignas, tambores, danzas y pancartas formaron parte del paisaje sonoro y visual que se vivió la tarde del 2 de octubre en Guayaquil. Lo que en otro contexto podría parecer una comparsa artística, esta vez tuvo un propósito distinto: protestar contra el gobierno nacional.
Tras la marcha pacífica convocada en la avenida 9 de Octubre a las 16:30, colectivos y agrupaciones artísticas se concentraron en la Plaza de la Administración. Allí realizaron un plantón cultural para manifestar su rechazo a las recientes medidas políticas y económicas del gobierno de Daniel Noboa.
Lo que unió al gremio artístico
La convocatoria surgió de manera autónoma, impulsada por 23 grupos y asociaciones artísticas de la ciudad. Según explicó Luisa Pita, coordinadora de la Asamblea Cultural Permanente y miembro de Artistas Populares, la decisión de organizarse nació después de que el Ejecutivo resolviera unificar el Ministerio de Cultura con las carteras de Educación y Deporte.
“Ese fue el detonante para que los artistas tomemos la decisión de compartir nuestras propias inquietudes sobre lo que iba a pasar en el ámbito de la cultura. Nos hemos unido al encontrarnos en las diferentes marchas del paro nacional", afirma la artista. También agregó: "El juntarnos es parte de la consecuencia de muchas decisiones que nos han comenzado a afectar como sociedad. Entre ellas, queda claro que no se considera al arte como una profesión, cosa que ya se veía a menos en gobiernos anteriores, pero el actual puso la cereza en el pastel con esta eliminación ministerial”, indicó.
El plantón contó con un público mayoritariamente universitario, en su mayoría vinculado a la Universidad de las Artes. El actor y bailarín Omar Aguirre abrió las presentaciones con una puesta en escena en la que apareció con los brazos pintados de rojo, como alegoría a la violencia que atraviesa el país.
Posteriormente, Ricardo Pita interpretó varias canciones mientras el público coreaba la consigna: “¡Fuera Noboa, fuera!”.
La jornada se extendió por más de dos horas e incluyó recitales de poesía, danza y arte circense. Entre los artistas que participaron estuvieron La Abogada del Rap, Pedro Bonfim y Verde Lemon, quienes sumaron sus voces para reclamar por la situación del sector cultural y rechazar las medidas económicas que afectan a la población, entre ellas la eliminación del subsidio al diésel.
