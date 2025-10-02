Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cultura

El actor y bailarín Omar Aguirre fue el primer en participar en el Plantón Cultural
El actor y bailarín Omar Aguirre fue el primer en participar en el Plantón CulturalJoffre Flores// EXPRESO

Artistas locales protestan con plantón cultural contra medidas del gobierno de Noboa

En Guayaquil 23 grupos artistícos se autoconvocaron para sumarse a las protestas nacionales

Consignas, tambores, danzas y pancartas formaron parte del paisaje sonoro y visual que se vivió la tarde del 2 de octubre en Guayaquil. Lo que en otro contexto podría parecer una comparsa artística, esta vez tuvo un propósito distinto: protestar contra el gobierno nacional.

Tras la marcha pacífica convocada en la avenida 9 de Octubre a las 16:30, colectivos y agrupaciones artísticas se concentraron en la Plaza de la Administración. Allí realizaron un plantón cultural para manifestar su rechazo a las recientes medidas políticas y económicas del gobierno de Daniel Noboa.

RELACIONADAS
Ricardo Pita durante su intervención musical.
Ricardo Pita durante su intervención musical.Joffre Flores// EXPRESO

Lo que unió al gremio artístico

Ñusta Picuasi presenta el videoclip Vuela

Ñusta Picuasi se pronuncia por el paro: "No son terroristas"

Leer más

La convocatoria surgió de manera autónoma, impulsada por 23 grupos y asociaciones artísticas de la ciudad. Según explicó Luisa Pita, coordinadora de la Asamblea Cultural Permanente y miembro de Artistas Populares, la decisión de organizarse nació después de que el Ejecutivo resolviera unificar el Ministerio de Cultura con las carteras de Educación y Deporte.

“Ese fue el detonante para que los artistas tomemos la decisión de compartir nuestras propias inquietudes sobre lo que iba a pasar en el ámbito de la cultura. Nos hemos unido al encontrarnos en las diferentes marchas del paro nacional", afirma la artista. También agregó: "El juntarnos es parte de la consecuencia de muchas decisiones que nos han comenzado a afectar como sociedad. Entre ellas, queda claro que no se considera al arte como una profesión, cosa que ya se veía a menos en gobiernos anteriores, pero el actual puso la cereza en el pastel con esta eliminación ministerial”, indicó.

La llegada de los manifestantes al Plantón Cultural
La llegada de los manifestantes al Plantón Cultural.Joffre Flores// EXPRESO
RELACIONADAS

El plantón contó con un público mayoritariamente universitario, en su mayoría vinculado a la Universidad de las Artes. El actor y bailarín Omar Aguirre abrió las presentaciones con una puesta en escena en la que apareció con los brazos pintados de rojo, como alegoría a la violencia que atraviesa el país.

Posteriormente, Ricardo Pita interpretó varias canciones mientras el público coreaba la consigna: “¡Fuera Noboa, fuera!”.

El Cholo

El Cholo: “El verdadero hiphop se activa desde la comunidad”

Leer más

La jornada se extendió por más de dos horas e incluyó recitales de poesía, danza y arte circense. Entre los artistas que participaron estuvieron La Abogada del Rap, Pedro Bonfim y Verde Lemon, quienes sumaron sus voces para reclamar por la situación del sector cultural y rechazar las medidas económicas que afectan a la población, entre ellas la eliminación del subsidio al diésel.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Beccacece espera dos partidos exigentes para Ecuador contra México y Estados Unidos

  2. Artistas locales protestan con plantón cultural contra medidas del gobierno de Noboa

  3. Kendry Páez asume inédito rol en triunfo de Racing de Estrasburgo | Conference League

  4. Daniel Noboa amplía el feriado de octubre en Ecuador: estos son los días de descanso

  5. Paro nacional 2025: ¿Cómo y por qué la Conaie impulsará el no a la Constituyente?

LO MÁS VISTO

  1. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  4. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué hago si niegan mi solicitud, puedo apelar la decisión?

  5. Vías cerradas hoy, 2 de octubre de 2025, por el paro nacional en Ecuador

Te recomendamos