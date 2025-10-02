Expreso
Zaida Rovira
Zaida Rovira es la ministra de Gobierno; su antecesor fue José de la Gasca.ARCHIVO

Zaida Rovira: “¿Y me van a seguir diciendo que esto es protesta?”

Ministra de Gobierno criticó ataques en Otavalo y Atuntaqui y advirtió que los disturbios afectan a comerciantes y familias

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, volvió a pronunciarse en su cuenta de X sobre las manifestaciones que se viven en Ecuador.

Rovira, quien anteriormente fue gobernadora del Guayas, reaccionó a un reportaje televisivo en el que se aseguraba que en Otavalo se registraron ataques contra neumáticos de motos y bicicletas, lo que obligó al cierre de locales.

En su publicación escribió: “¿Y me van a seguir diciendo que esto es protesta?”. La ministra señaló que en Atuntaqui y Otavalo “decenas de ecuatorianos que solo quieren trabajar y sacar adelante a sus familias terminan con sus vehículos destruidos, obligados a cerrar sus locales e incluso con heridas”.

Rovira concluyó su mensaje afirmando: “Esto divide y destruye nuestro país”, y mencionó directamente al presidente Daniel Noboa.

¿Qué dijo Zaida Rovira sobre las protestas en Otavalo y Cotacachi?

No es la primera vez que Rovira se refiere a las movilizaciones. La tarde del domingo 28 de septiembre de 2025, también utilizó X para pronunciarse sobre lo ocurrido en Cotacachi, provincia de Imbabura.

“La de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas”, aseguró.

Además, pidió no confundir a los manifestantes pacíficos con quienes “se infiltran para delinquir”.

Cabe recordar que el paro nacional indefinido en Ecuador, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), cumple este jueves 2 de octubre once días de movilizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel decretada por el presidente Daniel Noboa. 

La protesta ha generado bloqueos viales en varias provincias, especialmente en la Sierra, y ha derivado en un estado de excepción con toque de queda en zonas estratégicas. 

