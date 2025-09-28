Zaida Rovira sobre Cotacachi: “No fue protesta, fue una emboscada cobarde”

La ministra confirmó militares heridos y desaparecidos, mientras la Conaie denunció la muerte de un comunero en Cotacachi

La tarde de este domingo 28 de septiembre de 2025, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, se pronunció en su cuenta de X sobre los hechos ocurridos en Cotacachi.

“La protesta es legítima y merece respeto, pero lo de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas”, publicó Rovira.

La funcionaria, exgobernadora del Guayas, informó que 12 militares resultaron heridos y 17 se encuentran desaparecidos. “Con los manifestantes, diálogo y garantías. Con el crimen organizado, ley y firmeza”, concluyó.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha, Imbabura. Según su comunicado, Fuerez habría muerto por un impacto de bala durante la protesta en Cotacachi.

“Denunciamos el asesinato de Efraín Fuerez, ocurrido el 28/09/2025, en el marco del Paro Nacional 2025”, señaló la organización en su cuenta oficial de X.

Fiscalía abre investigación

La Fiscalía General del Estado informó que sus equipos se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y continuar con las diligencias correspondientes en torno al presunto fallecimiento.

#ACTUALIZACIÓN | #Imbabura: #FiscalíaEc abrirá –de oficio– una investigación previa, que será llevada –con base en protocolos internacionales– desde su Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, con el fin de garantizar la objetividad del proceso. pic.twitter.com/THqXDgbqGv — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 28, 2025

