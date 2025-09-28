Aquiles Álvarez: "Mientras este “nuevo Ecuador” vive de campaña, el país se desangra"

El alcalde de Guayaquil pidió liderazgo real en Ecuador tras la muerte de Efraín Fuerez durante las protestas

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció este domingo 28 de septiembre en su cuenta de X sobre el caso de Efraín Fuerez, de 46 años, quien murió alcanzado por proyectiles durante una jornada de protestas. El alcalde se refirió a un video publicado por un medio de comunicación digital.

“Repugnamos esto. Se prioriza el ego antes que la vida de nuestros hermanos. Mientras no haya un proyecto país trabajado desde las bases y con verdadero liderazgo, Ecuador seguirá en esta ruta de dolor”, escribió Álvarez en su publicación.

RELACIONADAS Gobierno aún no se pronuncia sobre la primera víctima del paro nacional

El alcalde cuestionó que las movilizaciones no responden únicamente al rechazo al alza del diésel. Según él, se deben a la “falta de respuestas en la red de salud estatal, de seguridad, de estabilidad y por reclamar un Estado que dé certezas y no más incertidumbres”.

Repugnamos esto. Se prioriza el ego antes que la vida de nuestros hermanos. Mientras no haya un proyecto país trabajado desde las bases y con verdadero liderazgo, Ecuador seguirá en esta ruta de dolor. ¿Por qué no conversar y agotar todas las instancias antes que ver hermanos… https://t.co/5Wf2kgy4j2 — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) September 28, 2025

Álvarez concluyó su publicación con una crítica al Gobierno. “Mientras este ‘nuevo Ecuador’ vive de campaña en campaña, Ecuador se desangra y se mata entre hermanos”.

Movimiento indígena denuncia la muerte de un manifestante durante las protestas



Cabe recordar que este domingo 28 la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) denunció la muerte de un manifestante durante las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, que cumple su séptimo día.

Primer fallecido en protestas del paro nacional en Ecuador Leer más

"Denunciamos la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha, Imbabura, asesinado el 28/09/2025 por un impacto de bala de las FFAA (Fuerzas Armadas), durante el Paro Nacional 2025 en Cotacachi", señaló la Conaie en su cuenta de la red social X.

⭕ Denunciamos el asesinato de Efraín Fuerez, comunero kichwa de 46 años de #Cotacachi, acribillado con tres disparos por las Fuerzas Armadas en la Panamericana Norte, durante la represión ordenada por @DanielNoboaOk contra el legítimo #ParoNacional2025.



Exigimos verdad,… pic.twitter.com/WaAckOU18U — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 28, 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ