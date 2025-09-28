Primer fallecido en protestas del paro nacional en Ecuador

Efraín Fueres, miembro de una comunidad indígena, falleció en Cotacachi tras ser alcanzado por un disparo

La noche del 23 de septiembre se registraron manifestaciones en el centro norte de Quito.

Efraín Fueres, comunero indígena, murió este domingo 28 de septiembre en Cotacachi, Imbabura, convirtiéndose en la primera víctima mortal del Paro Nacional 2025. Según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Fueres falleció en el hospital local tras recibir un disparo presuntamente efectuado por miembros de las Fuerzas Armadas.

Además, la organización reportó que otro manifestante se encuentra en estado crítico, aunque no se han revelado detalles sobre su identidad ni condición médica.

Exigen investigación y reparación



INREDH condenó el uso letal e ilegítimo de la fuerza contra manifestantes, especialmente pueblos y nacionalidades indígenas, recordando que la Constitución y tratados internacionales les otorgan protección especial.

La fundación exige una investigación inmediata, independiente y transparente, así como garantías de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Hasta el cierre de esta nota, no hay pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional.

