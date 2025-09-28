Expreso
Desvíos en el Trolebús y rutas alimentadoras por rehabilitación vial en El Labrador, norte de Quito.Cortesía Empresa Pasajeros

Desvíos del Trolebús en El Labrador: conoce los cambios de ruta en Quito

Obras en la Galo Plaza Lasso: así funcionará el Trolebús y las alimentadoras hacia El Labrador

Desde este sábado 27 de septiembre, las unidades del Trolebús y las rutas alimentadoras que se conectan con la estación El Labrador en Quito realizan un desvío temporal debido a trabajos de rehabilitación vial en la avenida Galo Plaza Lasso. La medida, según informó la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros, no afectará la continuidad del servicio, aunque se prevé un leve incremento en el tiempo de arribo a la estación.

Obras en la avenida Galo Plaza Lasso

La Empresa de Obras Públicas ejecuta la intervención en la calzada central de la Galo Plaza Lasso, en el tramo comprendido entre el intercambiador de El Labrador y la calle Isaac Albéniz. De acuerdo con el cronograma, el primer tramo de las obras estará concluido el 16 de octubre, fecha en la que se normalizará la operación de las unidades.

Cambios en el recorrido del Trolebús

Sentido sur-norte: los buses ingresarán por el paso deprimido del intercambiador El Labrador, continuarán por la avenida Amazonas hasta la calle Isaac Albéniz y, desde allí, accederán a la estación.

Sentido norte-sur: la salida se realizará con normalidad desde la estación.

Ajustes en las líneas alimentadoras

Interterminales (Carcelén), Cisne Zabala, Llano Grande y Kennedy Edén

Sentido sur-norte: Estación El Labrador, Isaac Albéniz, Amazonas, El Inca, 10 de Agosto, Galo Plaza Lasso y retomarán la ruta normal.

  • Sentido norte-sur: recorrido habitual.

  • Comité del Pueblo y Laureles

  • Sentido oeste-este: Estación El Labrador, Isaac Albéniz y Amazonas, desde donde retoman su ruta normal.

  • Sentido este-oeste: recorrido habitual.

Circuito intraterminal Río Coca – El Labrador

  • Sentido oeste-este: Estación El Labrador, Isaac Albéniz, Amazonas (paso deprimido) y regreso a la ruta normal.

  • Sentido este-oeste: ingreso por el paso deprimido del intercambiador El Labrador, Amazonas, Isaac Albéniz y llegada a la estación.
Coordinación interinstitucional

La Empresa de Pasajeros indicó que continuará evaluando la operación con apoyo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) para garantizar la movilidad de los usuarios durante la ejecución de las obras.

