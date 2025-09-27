Eloy Alfaro, Quitumbe y Calderón: los barrios con más clausuras en Quito

Más de 260 funcionarios participaron en un operativo nocturno que dejó clausuras y suspensiones en el sur y norte de Quito

La madrugada de este sábado 27 de septiembre, Quito vivió un megaoperativo interinstitucional que recorrió la ciudad de sur a norte. Entre las 22:00 del viernes y las 03:15 del sábado, las sirenas marcaron el paso de la intervención coordinada en los distritos Quitumbe, Eloy Alfaro y Calderón. En total participaron 268 funcionarios municipales, policiales y militares, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, el control del espacio público y la convivencia.

El balance del despliegue fue contundente: 34 locales inspeccionados, 9 clausuras, 5 suspensiones de actividades, 40 registros vehiculares, 100 controles a personas y 27 citaciones de tránsito.

Eloy Alfaro: clausuras y sanciones en el sur

En el distrito Eloy Alfaro, al sur de la capital, se inspeccionaron once locales comerciales. Tres de ellos fueron clausurados por incumplir la normativa. Además, se registraron cien personas y treinta vehículos. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitió 22 citaciones: 20 por mal estacionamiento y 2 por vidrios polarizados.

“Estos son trabajos articulados con Fuerzas Armadas, Policía, Intendencia y Comisarías. En estos puntos críticos verificamos el cumplimiento de la normativa para que la gente sepa que estamos trabajando por su seguridad y por la convivencia ciudadana”, explicó Gustavo Chiriboga, supervisor de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), mientras supervisaba las clausuras en la zona sur.

Quitumbe: controles en establecimientos y vías

En Quitumbe se revisaron nueve establecimientos. La Comisaría clausuró dos locales y suspendió las actividades de otros dos. En paralelo, la AMT impuso cinco sanciones de tránsito.

Cristian Paredes, director de la Unidad de Operativos de la Secretaría de Seguridad, señaló: “Estamos identificando puntos que incumplen la normativa técnica y hacen mal uso del espacio público. El Municipio continúa trabajando por la seguridad de los quiteños y quiteñas”.

El personal municipal y de control recorrieron varios establecimientos y se registraron nueve clausuras y 27 citaciones en nuevo operativo en Quito. Cortesía Municipio

Calderón: clausuras al cierre de la jornada

El operativo cerró en Calderón, al norte de la ciudad, con un control especial en los sectores de Geovany Calles y Llano Chico. Se inspeccionaron catorce locales: cuatro fueron clausurados, tres recibieron suspensión de actividades y en otros tres se iniciaron procesos sancionatorios.

“La coordinación que tenemos con las distintas instancias municipales es de suma importancia. Nos hace más efectivos en el marco de nuestras competencias y fortalece el trabajo conjunto con el resto de instituciones del Estado”, destacó el capitán Esteban Verdesoto, de la Policía Nacional.

Por su parte, el teniente Marlon Cuenca, de las Fuerzas Armadas, indicó que su rol “se enmarca en las competencias de control de armas y envía un mensaje de presencia y autoridad en los puntos más sensibles de la ciudad”.

Finalmente, Andrés Borja, jefe de la Unidad de Control que estuvo en Calderón, cerró la jornada con un mensaje firme: “Terminar la jornada con una clausura en Calderón es un mensaje para toda la ciudad. No hay zonas intocables y seguiremos actuando de manera firme y coordinada”.

