Guardia frustra asalto en Pomasqui: un delincuente murió en cruce de balas

Un intento de robo en un conjunto de Pomasqui terminó en balacera. El guardia de seguridad se enfrentó a cuatro sospechosos

Delincuentes llegaron a un conjunto habitacional, ubicado en el sector de Pomasqui, en el norte de Quito.

Un intento de robo en un conjunto habitacional del sector de Pomasqui, norte de Quito, terminó en un violento cruce de balas la madrugada de este 27 de septiembre de 2025.

Le invitamos a que lea: Revocatoria de Pabel Muñoz no coincidiría con consulta popular de Noboa

Según el reporte de la Policía Nacional, cuatro hombres llegaron en un vehículo al lugar con la intención de cometer un asalto. Uno de ellos descendió del automóvil y, tras forzar las seguridades, ingresó al conjunto para sustraer un tanque de gas. Sin embargo, el guardia de seguridad privada que custodiaba el área se percató de la situación y decidió enfrentar a los sospechosos.

“Al disuadir al delincuente existe un cruce de balas. Le disparan al guardia y también el guardia reacciona y le dispara al delincuente. Él cae herido al interior del conjunto, en una propiedad privada”, informó el coronel Benjamín Cajas, jefe del Distrito La Delicia.

“La ley no sirve para nada, Quito es tierra de nadie”: Manuela Gallegos Leer más

El intercambio de disparos dejó como resultado la muerte de uno de los presuntos delincuentes, cuya identidad aún no ha sido confirmada, ya que no portaba documentos. Los otros tres implicados lograron escapar y hasta el cierre de esta nota la Policía mantenía operativos de búsqueda en el sector.

Investigación policial en Pomasqui

Agentes de Criminalística realizaron el levantamiento de los casquillos que quedaron dispersos en la vía pública. “Tenemos dos vainas percutidas que pueden corresponder a los presuntos delincuentes que intentaron ingresar a la propiedad privada”, detalló Cajas.

Además, la Policía verificó que el guardia de seguridad actuó dentro del marco legal. “Efectivamente tiene el permiso de arma de fuego y la compañía está registrada con todos los permisos de funcionamiento”, agregó el jefe policial.

Durante la inspección se encontraron como indicios el tanque de gas, herramientas con las que los sospechosos pretendían forzar oficinas internas y otros objetos que serán puestos a órdenes de la Fiscalía.

RELACIONADAS Operativos contra el microtráfico en Quito dejan 14 detenidos

Este hecho se suma a una serie de asaltos registrados en barrios del norte de Quito, donde conjuntos y urbanizaciones han reforzado la seguridad privada ante el incremento de robos. La Policía instó a la ciudadanía a mantener la alerta y a reportar movimientos sospechosos en sus sectores.

La investigación continúa para dar con el paradero de los otros tres implicados en este asalto frustrado en Pomasqui.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.