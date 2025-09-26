Operativos contra el microtráfico en Quito dejan 14 detenidos

Dos detenidos tienen antecedentes penales por robo y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización

Los operativos se realizaron en el sur y el valle de Tumbaco.

Una serie de siete operativos antidrogas ejecutados por la Policía Nacional el ¿25 de septiembre de 2025 dejó como resultado la aprehensión de 14 personas vinculadas al microtráfico de drogas en distintos puntos de Quito.

Entre los detenidos, dos tienen antecedentes penales por robo y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

De acuerdo con información de la Policía, los operativos se desarrollaron en Tumbaco, El Quinche, Chilibulo, Universitario, La Forestal y Monjas, como parte de un trabajo coordinado para desarticular redes de distribución de sustancias ilícitas a nivel local y evitar su salida al extranjero.

Dosis, dinero y camuflaje: las evidencias

Durante las intervenciones, los agentes incautaron 10.771 dosis de droga, además de un vehículo, ocho celulares, tres balanzas digitales y una cantidad no especificada de dinero en efectivo.

Como parte de los operativo, también se decomisó 2.920 dosis de droga que estaban ocultas en un paquete con envoltorios de chocolate, el cual pretendía ser enviado a España a través de una agencia de courier.

En total, la Policía estima que se retiraron del mercado ilegal unas 13.740 dosis de droga, cuyo valor en el mercado negro alcanzaría los 15.683 dólares.

Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, quienes deberán determinar el grado de responsabilidad de cada uno en los delitos relacionados con el tráfico de drogas a pequeña escala.

Aunque no se ha confirmado si los aprehendidos forman parte de una organización delictiva más grande, las investigaciones continúan para identificar posibles conexiones con redes de narcotráfico internacional.

🚨 ¡CONTRA EL MICROTRÁFICO!

En #UIO, un ciudadano fue aprehendido por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.



INDICIOS:

118.60 g de sustancias (equivalente a 1.186 dosis), valor: $133.43

1 terminal móvil

Dinero en efectivo#ServirYProtegerConFirmeza pic.twitter.com/xbJutzDJNN — Policía Ecuador Quito - Zona 9 (@PoliciaEcZona9) September 25, 2025

