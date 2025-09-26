Paseo dominical en Quito: un tramo del trayecto se suspenderá por dos meses

Se rehabilitan los carriles centrales de la av. Galo Plaza Lasso

El recorrido del paseo dominical es de 28.7 kilómetros y va desde el Parque de los Recuerdos hasta Quitumbe.

Quienes acostumbran participar en el Paseo dominical deberán ajustar su recorrido durante los próximos dos meses.

Te invitamos a leer: Ciclismo recreativo en Quito: Tres rutas perfectas para iniciar

Desde este sábado 27 de septiembre de 2025, el tramo comprendido entre la av. Amazonas y la av. El Inca, así como la calle De Los Arupos, en el norte de Quito, permanecerá cerrado por los trabajos de rehabilitación en los carriles centrales de la av. Galo Plaza Lasso.

Plan para revitalizar La Mariscal: comisión amplía plazo para recibir observaciones Leer más

La medida, que se extenderá por 60 días, busca garantizar tanto el avance de las obras como la seguridad de quienes circulan por la ciclovía dominical. Las autoridades municipales aseguran que se trata de una suspensión temporal y focalizada, mientras el resto del recorrido se mantendrá habilitado con normalidad.

Obras y desvíos

La intervención está a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), en coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Durante este periodo se implementará señalización provisional y se establecerán rutas alternas para facilitar la movilidad y evitar accidentes.

Entre las recomendaciones para quienes planeen salir al Paseo dominical están:

Planificar con anticipación el trayecto.

Atender la señalización temporal y seguir las indicaciones del personal en sitio.

Reducir la velocidad, especialmente en zonas de desvío, y ceder el paso a peatones.

Estar atentos a los canales oficiales para conocer actualizaciones del proyecto.

¿A dónde ir?

A pesar del cierre parcial, quienes deseen disfrutar del Paseo dominical aún podrán hacerlo en otros tramos del recorrido, incluyendo conexiones hacia el Parque Bicentenario y el intercambiador de El Labrador, que seguirán operativos.

Cada domingo, la ruta convoca a cientos de ciclistas y patinadores que aprovechan este espacio para realizar deporte al aire libre.

En 2021, el Municipio de Quito modificó el horario. En la actualidad, la actividad es desde las 08:00 hasta las 16:00. Anteriormente se extendía hasta las 18:00. El recorrido, de aproximadamente 30 kilómetros, va desde el parque de Las Cuadras, en el sur, hasta el parque de Los Recuerdos, en el norte.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!