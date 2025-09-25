Inseguridad en Quito: detienen a una pareja implicada en robos con arma blanca

Los implicados se movilizaban en un vehículo blanco sin placas

Una persecución policial el 24 de septiembre de 2025 terminó con la aprehensión de dos personas acusadas de cometer robos con arma blanca, en el sector de San Martín, en el sur de Quito.

La Policía detalló que el hecho se produjo luego de que una ciudadana alertara a los uniformados que realizaban patrullajes preventivos en el Distrito Quitumbe. Según su testimonio, fue víctima de un asalto perpetrado desde un vehículo blanco sin placas, cuyos ocupantes la habrían amenazado con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias.

Con la información proporcionada, los agentes iniciaron una persecución que se extendió hasta Lucha de los Pobres. En el camino, presenciaron un nuevo intento de asalto, esta vez contra un menor de edad, quien fue interceptado por el mismo vehículo.

Pese al incidente, los uniformados constataron que el menor se encontraba estable y continuaron la persecución, logrando interceptar el automóvil en las inmediaciones del UPC Lucha de los Pobres, donde se produjo la aprehensión de los sospechosos.

Los detenidos y los indicios

Los presuntos implicados fueron identificados como Víctor Alfonso, de nacionalidad extranjera, y Tania Maribel, ecuatoriana. Ninguno de los dos registra antecedentes penales, según información preliminar.

Durante el procedimiento, la Policía incautó como evidencia un vehículo blanco tipo automóvil, sin placas, y un arma blanca, presuntamente utilizada en los robos

Una unidad policial adicional brindó asistencia al menor y a su madre, quienes además reconocieron a los detenidos como los posibles agresores.

El caso fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes, mientras se recopilan más elementos que permitan determinar la posible vinculación de los detenidos con otros hechos similares registrados en la zona.

