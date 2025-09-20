Megaoperativo en Quito deja 13 clausuras y conductores en estado etílico detenidos

Los operativos se centraron en bares, discotecas y night clubs

La Mariscal fue uno de las zonas en donde se desplegó el operativo.

La noche del 19 de septiembre de 2025, más de 600 efectivos, entre agentes municipales, policías y militares, realizaron un macrooperativo simultáneo en discotecas, centros nocturnos y zonas aledañas de cuatro sectores críticos de Quito, como La Mariscal.

Te invitamos a leer: Metro de Quito: CAF y multilaterales analizan financiamiento para la ampliación

Como resultado, 13 locales fueron clausurados, se emitieron 203 citaciones de tránsito, además, se detuvo a ocho personas por conducir en estado etílico y se retuvo a más de 20 vehículos.

Muñoz sobre decreto 148: “La Constitución actual no solo es buena, está vigente” Leer más

El operativo, coordinado por el Municipio de Quito, se desplegó en zonas donde las denuncias por ruido, desórdenes, irregularidades comerciales y violencia han ido en aumento.

Controles nocturnos en la ciudad

Los operativos se centraron en bares, discotecas y night clubs. En cada sitio, distintas entidades revisaban aspectos clave: salidas de emergencia, venta de licor adulterado, presencia de menores, documentación de locales y portación de armas.

“El objetivo es garantizar que estos lugares funcionen bajo las normas, sin poner en riesgo a nadie”, explicó Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del Municipio, quien destacó la magnitud del despliegue y la articulación entre instituciones.

Mientras tanto, personal del Cuerpo de Bomberos inspeccionó las condiciones de seguridad en interiores, como el estado de extintores y rutas de evacuación, y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutó pruebas de alcoholemia y control vehicular en las zonas aledañas.

Cifras que preocupan

Durante la noche se retuvieron 16 motocicletas y ocho vehículos, y se emitieron más de 200 citaciones de tránsito. Además, ocho personas fueron detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, realizaron controles de armas, municiones y explosivos, en una ciudad donde la violencia vinculada a armas ilegales también ha ido en aumento.

Desde la Agencia Metropolitana de Control (AMC), su director, Gustavo Chiriboga, insistió en que el objetivo es que los locales cumplan con la documentación y operen de forma regular, sobre todo en zonas donde hay problemas recurrentes.

El Mayor Carlos Rayes, de la Policía Nacional, aseguró que este tipo de operativos continuarán en distintos sectores priorizados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!