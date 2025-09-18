Banda que asaltaba a camiones en la av. Simón Bolívar fue detenida

Los atacantes interceptaban a los conductores en la av. Simón Bolívar y los amenazaban con armas. Siete están detenidos

Los detenidos, seis hombres y una mujer, serían parte de una banda que asaltaba a camiones que circulaban por la avenida Simón Bolívar.

Un grupo delictivo que habría perpetrado varios asaltos a los camiones que circulaban por la avenida Simón Bolívar, en Quito, fue capturado la tarde del miércoles, luego de un operativo. La Policía Nacional informó este jueves 18 de septiembre de 2025 que detuvieron a los sospechosos, luego de investigaciones.

Jaime Ruales, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), informó que la aprehensión se efectuó después de que varios encapuchados con fusiles interceptaron con dos camionetas y un jeep a un camión blanco que se dirigía a la ciudad Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana.

“Golpean al conductor, lo abandonan en el peaje y se llevan el automotor a La Argelia”, en el sur de Quito, manifestó. La víctima alertó al ECU 911 y la Policía identificó a un camión con esas características.

Sin embargo, el automotor tenía la placa adulterada, por lo que lo persiguieron y localizaron. Allí recuperaron el camión y detuvieron a dos personas. Una de ellas, una mujer, habló sobre el resto de los integrantes de la banda, indicó Ruales.

Repavimentación en Quito: las ocho vías priorizadas tras el regreso del asfalto Leer más

🚔 En el sector La Argelia, la Policía Nacional reafirma su compromiso de trabajar con firmeza y responsabilidad por la seguridad ciudadana.#ServirYProtegerConFirmeza pic.twitter.com/gvMRl4TVl2 — Policía Ecuador Quito - Zona 9 (@PoliciaEcZona9) September 18, 2025

Localizan otros camiones robados con mercadería

Tras una indagación, los uniformados llegaron a El Conde (sur) y encontraron a los demás sospechosos mientras trasladaba quintales de arroz y cajas de licor de un camión a otro vehículo. Los involucrados quedaron detenidos por el robo de mercadería, cuyo valor se calcula en cerca de 30.000 dólares, explicó el oficial.

Denuncian agresiones contra los residentes de La Carolina Leer más

Todos los sospechosos son ecuatorianos y no cuentan con antecedentes penales. La Policía estima que ellos serían el grupo delictivo que ha asaltado a otros conductores, quienes han denunciado los ataques a los vehículos de carga en la salida del sur de Quito. "Hay otras denuncias de ciudadanos que eran asaltados con el mismo modus operandi", añadió el jefe policial.

Además, las autoridades investigan si los asaltantes serían los causantes de otro robo, en el que asesinaron al chofer por asfixia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!