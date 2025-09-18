Denuncian agresiones contra los residentes de La Carolina

Dirigentes del sector de la av. República de El Salvador señalan que varias personas fueron atacadas en esa zona de Quito

Los dirigentes del sector de la av. República de El Salvador solicitaron que los agentes municipales realice operativos para evitar más agresiones a los moradores.

Los dirigentes del Comité de la avenida República de El Salvador denunciaron que varios adultos mayores habrían sido atacados en esa zona del sector La Carolina, en el norte de Quito.

En un mensaje en redes sociales, los directivos señalaron que, en distintas ocasiones, “los habitantes de la calle han agredido físicamente a varias personas de la tercera edad” que residen en ese sector que rodea al parque, un hecho al que calificaron como “inadmisible”.

Según el Comité, a las personas sin hogar que frecuentan el sitio les “han encontrado armas blancas con las cuales han amenazado constantemente a moradores y niños” de la zona.

Los representantes barriales emitieron la alerta junto a la fotografía de una persona que fue agredida en su rostro. En el mensaje mencionaron al Municipio de Quito, así como a entidades del Gobierno para que tomen medidas frente a las amenazas.

Solicitan controles de Municipio y Gobierno

El Comité espera que las autoridades realicen operativos de control, que frecuentemente suelen realizar en diferentes zonas de la ciudad y en los cuales participan los uniformados de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y policías.

El miércoles, la Secretaría de Seguridad informó que efectuó operativos de control de armas y explosivos (Camex) en los sectores del Centro Histórico y La Recoleta, en el sur. Allí, agentes municipales y militares revisaron a 66 vehículos y 85 motos, también decomisaron 15 armas blancas y se incautaron 30 cajetillas de tabaco de contrabando.

