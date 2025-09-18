Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Imagen del volcán Cotopaxi durante un sobrevuelo. El Instituto Geofísico informó sobre la actividad eruptiva del coloso, ubicado en la Sierra de Ecuador.
Imagen del volcán Cotopaxi durante un sobrevuelo. El Instituto Geofísico informó sobre la actividad eruptiva del coloso, ubicado en la Sierra de Ecuador.Foto: Cortesía X Instituto Geofísico

Los sismos en el volcán Cotopaxi han bajado, informa el Geofísico

El Instituto Geofísico explicó que se registran menos de 25 sismos por día en el volcán Cotopaxi

La jefa del Área de Vulcanología del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG), Patricia Mothes, informó que el número de movimientos telúricos se han reducido drásticamente en el volcán Cotopaxi. Según la científica, actualmente existen menos de 25 sismos por día.

RELACIONADAS

Mothes explicó que la cifra muestra un cambio en relación al enjambre sísmico registrado el pasado 16 de agosto, el cual estuvo "asociado con una falla tectónica, que causó una ruptura y generó más de 300 sismos. Al momento ha bajado hasta tener menos de 25 por día", detalló en un video publicado la tarde del miércoles 17 de septiembre de 2025.

El reporte lo emitió un mes después de aquel enjambre que movilizó a las autoridades de Quito, Rumiñahui y Cotopaxi, quienes analizaron junto al Geofísico la situación del volcán.

Este es el nivel de emisiones de gas y vapor

Volcán Cotopaxi monitoreo

Sismos cercanos al volcán Cotopaxi plantean la revisión de planes de contingencia

Leer más

Aunque aquel fenómeno volvió a generar atención hacia el volcán, Mothes afirmó que tanto las emisiones de gases y de vapor de agua también han disminuido.

"La emisión, en estas últimas semanas, fueron de menos de 200 metros por encima del cráter". Además, dijo que un sobrevuelo realizado recientemente permitió observar que "hay ausencia de contenido de gases y vapor de agua. A veces es nula en la parte superior", precisó.

La especialista aseguró que existen andinistas que realizan mediciones con equipos especializados del Geofísico, quienes "comprueban los niveles de gases" y que el Instituto efectúa el monitoreo permanente del volcán.

Uno de los signos detectados fue una fumarola en el flanco occidental.

Riesgo en Cotopaxi: Geofísico reporta 180 réplicas sísmicas

Leer más

IG y Municipio recuerdan protocolos de preparación 

El informe se dio a conocer después de que la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito y el mismo Geofísico han emitido mensajes constantes en los que recuerdan a la ciudadanía los protocolos de preparación y actuación ante una posible erupción del volcán Cotopaxi.

No obstante, Mothes recalcó que no existe cambio en el comportamiento eruptivo del volcán y que, hasta el 17 e septiembre, la actividad superficial e interna es baja. "Para que tengan tranquilidad", finalizó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Bombas en Guayaquil: El alcalde Aquiles Álvarez habla de posibles "sorpresas graves"

  2. Dayro Moreno, el goleador de 40 años que liquidó a Independiente del Valle en Quito

  3. Eclipse Solar 2026: por qué el 12 de agosto transformará a quienes lo vivan

  4. Bono Raíces Ecuador: No hay que hacer registro, así se entrega la ayuda económica

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 18 de septiembre

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. Jorge Glas ahora es tan colombiano como Assange fue ecuatoriano

  3. Asamblea Constituyente en Ecuador: qué es, cómo funciona y cuánto duraría el proceso

  4. Daniel Noboa bajo presión: ecuatorianos exigen resultados tras más sacrificios

  5. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

Te recomendamos