Los sismos en el volcán Cotopaxi han bajado, informa el Geofísico

El Instituto Geofísico explicó que se registran menos de 25 sismos por día en el volcán Cotopaxi

Imagen del volcán Cotopaxi durante un sobrevuelo. El Instituto Geofísico informó sobre la actividad eruptiva del coloso, ubicado en la Sierra de Ecuador.

La jefa del Área de Vulcanología del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG), Patricia Mothes, informó que el número de movimientos telúricos se han reducido drásticamente en el volcán Cotopaxi. Según la científica, actualmente existen menos de 25 sismos por día.

Mothes explicó que la cifra muestra un cambio en relación al enjambre sísmico registrado el pasado 16 de agosto, el cual estuvo "asociado con una falla tectónica, que causó una ruptura y generó más de 300 sismos. Al momento ha bajado hasta tener menos de 25 por día", detalló en un video publicado la tarde del miércoles 17 de septiembre de 2025.

El reporte lo emitió un mes después de aquel enjambre que movilizó a las autoridades de Quito, Rumiñahui y Cotopaxi, quienes analizaron junto al Geofísico la situación del volcán.

Este es el nivel de emisiones de gas y vapor

Sismos cercanos al volcán Cotopaxi plantean la revisión de planes de contingencia Leer más

Aunque aquel fenómeno volvió a generar atención hacia el volcán, Mothes afirmó que tanto las emisiones de gases y de vapor de agua también han disminuido.

"La emisión, en estas últimas semanas, fueron de menos de 200 metros por encima del cráter". Además, dijo que un sobrevuelo realizado recientemente permitió observar que "hay ausencia de contenido de gases y vapor de agua. A veces es nula en la parte superior", precisó.

#ComunicadosIG La MSc. Patty Mothes nos cuenta sobre la actividad actual del volcán #Cotopaxi. pic.twitter.com/6LEKw6xWPr — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 17, 2025

La especialista aseguró que existen andinistas que realizan mediciones con equipos especializados del Geofísico, quienes "comprueban los niveles de gases" y que el Instituto efectúa el monitoreo permanente del volcán.

Riesgo en Cotopaxi: Geofísico reporta 180 réplicas sísmicas Leer más

IG y Municipio recuerdan protocolos de preparación

El informe se dio a conocer después de que la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito y el mismo Geofísico han emitido mensajes constantes en los que recuerdan a la ciudadanía los protocolos de preparación y actuación ante una posible erupción del volcán Cotopaxi.

🌋🛑 #PlanGestiónRiesgosQuito | ¿Listo para una erupción volcánica?

Desliza y entérate de qué hacer antes, durante y después para protegerte.

💡 Actuar a tiempo salva vidas: infórmate y comparte.#QuitoRenace pic.twitter.com/lniNH3eerf — Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos Quito (@SeguridadeQuito) September 16, 2025

No obstante, Mothes recalcó que no existe cambio en el comportamiento eruptivo del volcán y que, hasta el 17 e septiembre, la actividad superficial e interna es baja. "Para que tengan tranquilidad", finalizó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!