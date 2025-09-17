Expreso
Los aprehendidos fueron identificados como Jandry Paul Mero Yoza y Nescer Danilo Chila Pluas.Cortesía

Atentado en mercado de Guayaquil: quiénes son los detenidos y qué se encontró

Durante el operativo se incautaron armas, explosivos y otros elementos de una estructura dedicada a la intimidación

La mañana de este miércoles 17 de septiembre, en el sector de La Florida, norte de Guayaquil, se ejecutó una operación conjunta entre unidades de la Policía Nacional y el Comando Operativo de Fuerzas Armadas (COOPNA), con base en inteligencia militar y policial. 

(Te puede interesar: Tirar a matar: Gobierno de Daniel Noboa cambia estrategia contra el crimen)

En la intervención fueron detenidos dos individuos señalados como presuntos responsables del atentado con explosivos ocurrido el martes 16 de septiembre en los exteriores del mercado municipal Juan Montalvo.

Los aprehendidos fueron identificados como Jandry Paul Mero Yoza y Nescer Danilo Chila Pluas. Según fuentes reservadas, ambos formarían parte del grupo delictivo conocido como “Los Águilas”, vinculado a actividades de extorsión contra comerciantes en la zona.

Durante el operativo se incautaron armas, explosivos y otros elementos que refuerzan la hipótesis de una estructura dedicada a la intimidación mediante violencia.
Durante el operativo se incautaron armas, explosivos y otros elementos que refuerzan la hipótesis de una estructura dedicada a la intimidación mediante violencia.Cortesía

¿Qué se encontró en el operativo?

Durante el operativo se incautaron armas, explosivos y otros elementos que refuerzan la hipótesis de una estructura dedicada a la intimidación mediante violencia. Entre las evidencias constan:

  • Una subametralladora y una empuñadura de fusil
  • 15 municiones calibre 9 mm y una munición 5.56 mm
  • 18 segmentos de mecha lenta de 30 cm
  • 20 cápsulas detonantes
  • Una alimentadora para 30 municiones
  • Una motocicleta reportada como robada
  • Cuatro letreros con amenazas explícitas
  • Diez envolturas explosivas

El atentado del martes 16 de septiembre, que no dejó víctimas pero sí daños materiales en vehículos y edificaciones cercanas, habría sido una represalia contra comerciantes que se negaron a pagar extorsiones. La zona permanece bajo resguardo mientras se desarrollan las diligencias judiciales.

