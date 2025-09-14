Sicarios asesinan al hijo de un concejal en La Libertad

Tres crímenes se registraron en menos de una hora en distintos sitios de la península en una noche de terror

Conmoción en el cantón La Libertad por el crimen del hijo de un concejal de la ciudad

La provincia de Santa Elena vivió una de sus noches más violentas este sábado 13 de septiembre, cuando en menos de una hora tres personas fueron asesinadas en distintos puntos de la zona urbana de las ciudades La Libertad y Santa Elena. Entre las víctimas se encuentra Washington Marino Carriel Charro, hijo del concejal de La Libertad, Marino Carriel, hecho que ha causado conmoción en la ciudadanía.

El crimen ocurrió en un asadero de pollos ubicado en el barrio Abdón Calderón. Carriel Charro cenaba en el local de comidas, propiedad de un familiar, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el sitio. Uno de ellos descendió, ingresó directamente hasta la mesa donde estaba sentado y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte inmediata.

El ataque generó pánico entre los clientes, quienes entre gritos y carreras intentaban ponerse a salvo. El sicario aprovechó la confusión para escapar junto a su cómplice. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, además de ser captado en videos por transeúntes que se encontraban en la zona. Dichos materiales, junto con los testimonios de los presentes, serán clave en la investigación que adelanta la Policía Nacional.

En redes sociales, decenas de mensajes de pesar circularon tras conocerse la identidad de la víctima. Amigos y conocidos lo recordaron como un entrenador de aeróbicos y bailo-terapias, destacado por su vocación deportiva y alejado de actividades ilícitas.

“No puede ser, fue un gran ser humano. Es injusto que le quiten la vida a una persona inocente”, escribió una internauta. Carriel Charro seguía los pasos de su padre, un personaje muy reconocido en la ciudad, quien inició su vida pública promoviendo campañas de actividad física y salud, lo que le permitió ser elegido concejal en dos ocasiones.

Washington Marino Carriel Charro, entrenador de aeróbicos y bailo terapia fue asesinado, era hijo de un concejal de La Libertad JOFFRE LINO

Otro crimen en un restaurante del barrio Eugenio Espejo

Minutos antes del asesinato de Carriel Charro, otro hecho violento se registró en un restaurante del barrio Eugenio Espejo, también en La Libertad. Allí fue atacado Líder Mosquera Franco, comerciante de productos que residía en el barrio Rocafuerte.

El hombre esperaba su comida cuando dos sujetos vestidos de negro y en una motocicleta llegaron al local. Sin mediar palabra, uno de ellos le disparó a quemarropa. Los comensales se lanzaron al piso para protegerse, mientras un joven de 23 años que ingresaba en ese momento resultó herido por una bala perdida. “Ya había pedido su merienda cuando lo atacaron”, relató un testigo que pidió reserva de su identidad por temor a represalias.

Violencia también en la capital provincial

La ola de violencia alcanzó también a la ciudad de Santa Elena. En el barrio Primero de Mayo, sicarios ejecutaron a Víctor Elías Gonzabay Ricardo, de 39 años. Según los reportes preliminares de la Policía Nacional, la víctima tenía antecedentes penales.

Los tres crímenes, ocurridos con minutos de diferencia y bajo el mismo modus operandi han encendido las alarmas de las autoridades y aumentado el temor en la población. Los habitantes de Santa Elena reclaman mayor presencia policial y acciones urgentes que frenen la violencia que, cada vez con más frecuencia, golpea a la península.

