Huida al estero Salado: presunto ladrón provoca operativo en Urdesa

La alerta de un robo en las cercanías de Guayarte, en la ciudadela Urdesa, movilizó a ciudadanos y autoridades la noche del sábado 13 de septiembre. Segura EP informó que la Estación de Acción de Segura (EAS) Urdesa recibió la notificación y envió a sus elementos para intervenir.

Durante la persecución, el sospechoso intentó escapar lanzándose al estero Salado, que cruza parte de Guayarte. Ante esta situación, se activó un operativo conjunto con la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos para localizarlo.

“Además, se brindó asistencia a un ciudadano que resultó herido mientras colaboraba con los agentes”, indicó Segura EP. Una fuente consultada por EXPRESO señaló que, posteriormente, la Policía se hizo cargo del procedimiento.

En otro hecho registrado el mismo sábado por la tarde, un presunto delincuente fue salvado de ser linchado en la plazoleta Gómez Rendón, ubicada en la intersección de Gómez Rendón y Abel Castillo, al suroeste de Guayaquil.

Según Fernando Cornejo, director de Segura EP y de la dirección de Aseo, la rápida intervención del supervisor y del personal de seguridad del mercado permitió contener a la multitud hasta la llegada de la Policía.

“La justicia se aplica con la ley. Con Policía y Alcaldía trabajamos en equipo para garantizar mercados seguros”, escribió Cornejo en sus redes sociales.

