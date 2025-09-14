Evitan linchamiento de presunto delincuente en mercado municipal de Guayaquil
En mercado de Gómez Rendón intentaron linchar a un hombre acusado de robo en Guayaquil
Un presunto delincuente se salvó de ser linchado la noche del sábado 13 de septiembre en la plazoleta Gómez Rendón, ubicada en Gómez Rendón y Abel Castillo, suroeste de Guayaquil.
De acuerdo con Fernando Cornejo, director de Segura EP y de la dirección de Aseo, la rápida reacción del supervisor y del personal de seguridad del mercado permitió contener a la multitud hasta que llegaron los policías.
“La justicia se aplica con la ley. Con Policía y Alcaldía trabajamos en equipo para garantizar mercados seguros”, señaló Cornejo en redes sociales.
El sospechoso fue finalmente entregado a elementos de la Policía Nacional.
Inseguridad en Guayaquil: otro caso en la Kennedy
En un patrullaje de la EAS Kennedy Norte, los agentes detectaron a un individuo sospechoso de robo. El hombre intentó escapar, pero fue aprehendido y puesto a órdenes de la Policía, informó Segura EP.
