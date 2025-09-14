Evitan linchamiento de presunto delincuente en mercado municipal de Guayaquil

En mercado de Gómez Rendón intentaron linchar a un hombre acusado de robo en Guayaquil

El hecho ocurrió en la plazoleta Gómez Rendón, donde personal de seguridad contuvo a la multitud hasta la llegada de la Policía.

Un presunto delincuente se salvó de ser linchado la noche del sábado 13 de septiembre en la plazoleta Gómez Rendón, ubicada en Gómez Rendón y Abel Castillo, suroeste de Guayaquil.

De acuerdo con Fernando Cornejo, director de Segura EP y de la dirección de Aseo, la rápida reacción del supervisor y del personal de seguridad del mercado permitió contener a la multitud hasta que llegaron los policías.

“La justicia se aplica con la ley. Con Policía y Alcaldía trabajamos en equipo para garantizar mercados seguros”, señaló Cornejo en redes sociales.

El sospechoso fue finalmente entregado a elementos de la Policía Nacional.

#Mercados | Orden y control en la Red de Mercados Municipales



Hoy, en Plazoleta Gómez Rendón gracias a la reacción del supervisor, la seguridad privada y el #C5GYE de @segura_ep , se evitó el linchamiento de un presunto delincuente, retenido hasta la llegada de la… pic.twitter.com/IGqXm9TQYn — Fernando Cornejo V. (@FernandCornejoV) September 14, 2025

Inseguridad en Guayaquil: otro caso en la Kennedy

En un patrullaje de la EAS Kennedy Norte, los agentes detectaron a un individuo sospechoso de robo. El hombre intentó escapar, pero fue aprehendido y puesto a órdenes de la Policía, informó Segura EP.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí