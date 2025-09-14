Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

municipio mercado delincuente
El hecho ocurrió en la plazoleta Gómez Rendón, donde personal de seguridad contuvo a la multitud hasta la llegada de la Policía.Cortesía

Evitan linchamiento de presunto delincuente en mercado municipal de Guayaquil

En mercado de Gómez Rendón intentaron linchar a un hombre acusado de robo en Guayaquil

Un presunto delincuente se salvó de ser linchado la noche del sábado 13 de septiembre en la plazoleta Gómez Rendón, ubicada en Gómez Rendón y Abel Castillo, suroeste de Guayaquil.

De acuerdo con Fernando Cornejo, director de Segura EP y de la dirección de Aseo, la rápida reacción del supervisor y del personal de seguridad del mercado permitió contener a la multitud hasta que llegaron los policías.

RELACIONADAS

La justicia se aplica con la ley. Con Policía y Alcaldía trabajamos en equipo para garantizar mercados seguros”, señaló Cornejo en redes sociales.

El sospechoso fue finalmente entregado a elementos de la Policía Nacional.

Inseguridad en Guayaquil: otro caso en la Kennedy

En un patrullaje de la EAS Kennedy Norte, los agentes detectaron a un individuo sospechoso de robo. El hombre intentó escapar, pero fue aprehendido y puesto a órdenes de la Policía, informó Segura EP.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cooperativas de transporte público definirán acciones tras eliminación de subsidio

  2. AC Milan vs Bologna EN VIVO: Dónde ver el partido de Pervis Estupiñán en la Serie A

  3. El diésel sube un dólar por galón: el detalle de las compensaciones

  4. Municipio de Quito sin respuesta al paro; concejal Merino pide sesión extraordinaria

  5. Cae cargamento millonario de droga en Ecuador: iba a EE.UU. y México

LO MÁS VISTO

  1. Paro de transportistas en Quito: suspensión del servicio desde el 15 de septiembre

  2. Comisión Anticorrupción denuncia a fiscal y a juez tras archivo de millonario caso

  3. Devolución del IVA: Gobierno promete pagos inmediatos a adultos mayores, "desde hoy"

  4. Atrasos en devolución del IVA: qué puede ordenar la justicia y cómo impactaría

  5. Érika Vélez se pronuncia tras su salida de MasterChef Ecuador: ¿qué dijo?

Te recomendamos