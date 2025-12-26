Exestrella de Ned’s Declassified habla del presente de Tylor Chase tras video viral

Daniel Curtis Lee reveló el complejo presente de Tylor Chase tras un video viral que generó alarma entre los fans de la serie

Días atrás se viralizaron imágenes que encendieron la alarma entre los seguidores de Ned’s Declassified School Survival Guide. En los videos y fotografías, Tylor Chase, actor que interpretó a Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon entre 2004 y 2007, aparecía deambulando por calles de Riverside, California, en lo que parecía ser una situación de indigencia.

La difusión del material generó una ola de preocupación que llegó hasta Daniel Curtis Lee, excompañero de elenco y amigo cercano de Chase, quien decidió intervenir públicamente para intentar ayudarlo y dar claridad sobre su estado actual.

Un reencuentro para tenderle la mano

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de medio millón de seguidores, Daniel Curtis Lee compartió un video en el que documentó su viaje desde Los Ángeles hasta Riverside, un trayecto de casi 80 kilómetros, con el objetivo de reencontrarse con Chase.

El actor explicó que entendía la inquietud de los fanáticos por el bienestar de su excompañero durante las fiestas de fin de año. Inicialmente, la idea era llevarlo a un hospital, pero Chase se negó. Ante esa negativa, Lee optó por una alternativa más cercana: invitarlo a comer una pizza, propuesta que fue aceptada.

Durante el encuentro, incluso organizaron una videollamada con Devon Werkheiser, protagonista de la serie, en un intento por reforzar el apoyo emocional y demostrarle que no estaba solo.

Un hotel, una promesa y un abrazo

Tras compartir la comida, Lee logró que Chase subiera a su vehículo —algo que otros no habían conseguido antes— y lo trasladó a un hotel de Riverside para que pudiera descansar y resguardarse de la lluvia.

Antes de despedirse, le prometió regresar para seguir ayudándolo en su proceso de recuperación. Ambos se abrazaron y expresaron el cariño que aún los une. “Creo en ti y vamos a salir adelante”, le dijo Lee, según se escucha en el video.

En la publicación, el actor escribió: “Tylor Chase y Cookie se reúnen con Ned por FaceTime. Bien alimentado y a salvo de la lluvia. Hotel asegurado. Un paso más cerca de un tratamiento a largo plazo”. Además, mencionó que Chase tenía interés en transmitir videojuegos en vivo y pidió ayuda a la comunidad para hacerlo posible.

El hotel destrozado y la frustración pública

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. Lee, reveló días después que Tylor Chase destrozó la habitación del hotel que él mismo había pagado para que no pasara las fiestas en la calle.

En un video publicado en TikTok, relató que la administración del hotel lo llamó pocas horas después del registro para informarle que la puerta estaba abierta, la nevera volcada y el microondas dentro de la bañera.

Con evidente frustración, Lee contó que la familia de Chase ya había intentado en el pasado ayudarlo de manera similar, sin éxito. Aun así, mantenía la esperanza de que esta vez fuera distinto, especialmente tras una emotiva videollamada que el actor mantuvo con su padre.

“Me siento devastado”

A través de redes sociales, Lee expresó su profunda preocupación por el deterioro de la salud de Chase. “Es temporada navideña, está lloviendo y solo quería que tuviera un lugar seguro”, señaló, antes de admitir que se sentía devastado por lo ocurrido.

También aclaró que, aunque hay familiares dispuestos a ayudar, Chase no se siente cómodo aceptando apoyo institucional ni refugio permanente en este momento.

Críticas al sistema y búsqueda de soluciones

Más allá del plano personal, Daniel Curtis Lee lanzó duras críticas a las autoridades de California, cuestionando la efectividad de mecanismos como la Ley CARE y la falta de protocolos tempranos en condados como Los Ángeles y Riverside.

En su mensaje, planteó incluso el dilema de solicitar un 5150, una retención psiquiátrica involuntaria, ante la aparente incapacidad de Chase para cuidarse por sí mismo.

Pese al complejo escenario, Lee no ha retirado su apoyo. Actualmente trabaja junto al actor Shaun Weiss y el activista Jake Harris para explorar soluciones legales y médicas a largo plazo, como la creación de un fideicomiso condicionado a un proceso de rehabilitación.

