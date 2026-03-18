Uber y NVIDIA sellan alianza para llevar los robotaxis al siguiente nivel

Uber continúa su apuesta por los robotaxis, esta vez con NVIDIA. El pasado 16 de marzo, ambas compañías anunciaron una alianza estratégica que busca acelerar el desarrollo y la producción de vehículos autónomos a nivel global, reforzando la ambición de transformar la movilidad urbana sin conductor, similar a lo recién ocurrido con Nissan y Wayve respectivamente.

La iniciativa se apoya en la integración de software avanzado e inteligencia artificial, combinando la experiencia de Uber en plataformas de transporte con la capacidad tecnológica de NVIDIA en procesamiento y sistemas autónomos. Aunque la conducción sin intervención humana sigue en fase de expansión, este acuerdo apunta a consolidar su despliegue en los próximos años.

¿En qué consiste y cómo funcionará esta alianza?



El acuerdo se centra en el desarrollo de una nueva generación de robotaxis impulsados por inteligencia artificial. En este escenario, NVIDIA asumirá un rol clave como proveedor de la infraestructura tecnológica, especialmente en el desarrollo de software, chips y plataformas de computación diseñadas para vehículos autónomos.

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En concreto, la compañía aportará sus sistemas de procesamiento avanzado, los cuales son capaces de analizar en tiempo real grandes volúmenes de datos del entorno, lo que permitirá a los vehículos tomar decisiones de conducción de forma más precisa y segura. Estas tecnologías incluyen modelos de aprendizaje automático y simulación, fundamentales para entrenar a los sistemas autónomos antes de su implementación en calles reales.

Por su parte, Uber integrará esta tecnología en su ecosistema de movilidad, facilitando la implementación de estos vehículos dentro de su plataforma.

La alianza busca así reducir la dependencia de conductores humanos y avanzar hacia un modelo más automatizado, donde los robotaxis puedan operar de forma escalable en distintas ciudades.

Desde ambas compañías destacan el potencial de esta colaboración para acelerar la adopción de la conducción autónoma. Según declaraciones recogidas tras el anuncio, el objetivo es sentar las bases de una movilidad "más eficiente, segura y accesible" a largo plazo.

Impacto en el mercado: suben las acciones de Uber

El anuncio no solo tiene implicaciones tecnológicas, sino también financieras. Tras hacerse pública la alianza, las acciones de Uber registraron un aumento significativo, reflejando la confianza de los inversores en esta nueva dirección estratégica.

Jensen Huang, fundador y consejero delegado de NVIDIA durante la conferencia de desarrolladores GTC en California. campestre.media via instagram

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Este crecimiento se entiende en el contexto de una competencia cada vez más fuerte en el desarrollo de vehículos autónomos. Al asociarse con NVIDIA, uno de los actores más sólidos en inteligencia artificial, Uber refuerza su posicionamiento en un mercado donde la innovación tecnológica es clave para liderar.

Además, el acuerdo se suma a otras iniciativas recientes de la compañía en el ámbito de los robotaxis, lo que evidencia una estrategia sostenida para diversificar su modelo de negocio y reducir costos operativos a futuro. Para los analistas, este tipo de movimientos no solo anticipa cambios en la industria del transporte, sino que también redefine el papel de Uber dentro de la movilidad global.

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