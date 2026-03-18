Caso Ligados: Fiscal acusa de autores directos a Verduga, Arauz, Franco y otros

La audiencia preparatoria de juicio por asociación ilícita en el caso Ligados continúa este 18 de marzo de 2026.

La jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, declaró este miércoles 18 de marzo de 2026 la validez procesal del Caso Ligados. Desestimó los pedidos de nulidad y los argumentos sobre una falta de objetividad y dio paso al fiscal general encargado, Carlos Alarcón, para la presentación de su acusación por el delito de asociación ilícita en contra de Andrés Arauz, Augusto Verduga, Nicole Bonifaz, Esther Cuesta, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Raúl González, a quienes identificó como autores directos.

Fiscalía y su tesis de la cooptación estatal

El fiscal Alarcón fundamentó su dictamen en la audiencia preparatoria de juicio. Su teoría de que los implicados utilizaron al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) como una "fachada" para captar espacios de poder. El plan buscó el control de instituciones estratégicas en beneficio del movimiento político Revolución Ciudadana, con énfasis en las instituciones:

La Superintendencia de Bancos.

El Consejo de la Judicatura (CJ).

Caso Ligados: comienza la fase preparatoria de juicio contra Verduga, Saltos y otros Leer más

Según Alarcón, la investigación apunta a una estrategia para captar la Superintendencia de Bancos a través de la designación de Raúl González. Dijo que este plan se trató a través de la aplicación Trema, en donde figuras clave del correísmo y la denominada "Liga Azul" coordinaban acciones mediante el uso de apodos o seudónimos.

El fiscal Alarcón describió este mecanismo como una estructura diseñada para manipular la selección de autoridades. Y resaltó la participación de Augusto Verduga en rol de asegurar que las designaciones beneficiaran a un movimiento político específico, lo cual desnaturalizó la función original del CPCCS, entidad actualmente afín al gobierno de ADN.

Contexto: Situación legal de los señalados

El dictamen se fundamenta en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual sanciona la asociación para cometer delitos con penas de tres a cinco años.

Actualmente, el estatus de los procesados es el siguiente:

Andrés Arauz, Nicole Bonifaz, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Raúl González mantienen medidas de presentación periódica.

Augusto Verduga (asilado en México) y Esther Cuesta (residente en Italia) enfrentan órdenes de prisión preventiva por incumplimiento de las medidas iniciales dictadas por la justicia.

El 18 de marzo continúa la audiencia preparatoria de juicio contra siete personas en el caso Ligados. Cortesía

La defensa de los procesados

Caso Ligados: Tribunal revisa la prisión preventiva de la exasambleísta Esther Cuesta Leer más

En esta fase de la audiencia preparatoria de juicio, la defensa de Verduga aún no ha tenido su turno para desvirtuar la acusación. Sin embargo, en declaraciones pasadas el exconsejero ha calificado el caso como un "montaje burdo" y una persecución judicial impulsada por la Fiscalía con el respaldo de sectores bancarios. Según el exconsejero, el proceso penal constituye un ataque por su decisión de ratificar a Raúl González en la Superintendencia de Bancos para combatir el lavado de activos.

Verduga señaló que, durante las investigaciones, exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso impidieron que González tome su cargo. Para el procesado, la causa judicial protege intereses particulares y criminaliza a quienes enfrentaron a grupos de poder económico en el país.

URGENTE: #CasoLigados #Fiscalia acusó de autores a Augusto Verduga, Eduardo Franco, Yadira Saltos, Nicolle Bonifas, Andrés Arauz, Raúl González, Esther Cuesta.

La jueza nacional Daniela Camacho rechazó pedidos de nulidad de los procesados, por no haber vulneraron de derechos pic.twitter.com/1CtOytShUf — ENRIQUE ALCIVAR (@enindefension) March 18, 2026

Accede a contenido exclusivo. Únete a nuestra comunidad informada