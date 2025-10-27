Caso Ligados: Tribunal revisa la prisión preventiva de la exasambleísta Esther Cuesta

La audiencia se realizará este 29 de octubre en la Corte Nacional, mientras sigue en trámite la difusión roja de Interpol

La Presidencia de la Asamblea está encargada a Esther Cuesta durante las elecciones de 2025.

La situación judicial de la exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, se definirá en una audiencia de apelación . La diligencia, que busca revocar la orden de prisión preventiva dictada en su contra, está programada para este miércoles 29 de octubre a las 17:00 en la Corte Nacional de Justicia.

Cuesta, quién reside fuera del país, es una de las personas investigadas dentro del denominado Caso Ligados por el presunto delito de asociación ilícita.

“No me prestaré para financiar mi propia persecución”: Verduga no pagará la caución Leer más

La orden de prisión preventiva fue emitida previamente por la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia luego de que la exlegisladora presuntamente incumpliera la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad judicial, tras ser vincualda al caso e investigada por presunta asociación ilícita.

¿Qué es el caso Ligados?

El Caso Ligados investiga una supuesta red de influencia política, de la Revolución Ciudadana, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), particularmente en la designación de autoridades de control, como la elección del superintendente de Bancos. La Fiscalía sostiene que existen elementos que vincularían a Cuesta, quien por su parte ha denunciado persecución política.

La exasambleísta, cuyo paradero actual se ha reportado en el exterior, intenta a través de sus representantes legales revertir la medida de cárcel dictada en su contra, mientras que la orden de su localización y captura, con notificación a la Interpol para emisión de difusión roja, sigue en trámite.

La decisión del Tribunal de Apelación será clave para determinar si Esther Cuesta mantiene la prisión preventiva o si se le sustituye por otra medida cautelar, ya que la próxima audiencia preparatoria de juicio esta prevista para noviembre.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ