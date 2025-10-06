“No me prestaré para financiar mi propia persecución”: Verduga no pagará la caución

El exvocal Augusto Verduga se queja por el monto y critica a la jueza. Dice que no tiene los $ 11.280 de caución

Augusto Verduga envió un escrito a la jueza Daniella Camacho para informarle que no pagará el monto de la caución.

El exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, dirigió una carta a la jueza Daniella Camacho, quien tramita el caso Ligados, en la que anuncia que no cumplirá con el pago de la caución pecuniaria fijada a su favor.

El pasado 29 de septiembre, la jueza estableció una caución de 11.280 dólares a favor de Verduga. Con el depósito, el exfuncionario habría obtenido el levantamiento de la orden de detención en su contra.

En el documento, Verduga califica el proceso como un ejemplo del “lawfare a la ecuatoriana” y sostiene que las decisiones judiciales han estado influenciadas por el “cálculo político” y la “presión mediática”.

“Lo oneroso de la caución, aunado a mi actual condición económica, prácticamente me ha arrinconado a no poder cumplir con el depósito ordenado, lo cual desde ya me condena a seguir sufriendo la infundada prisión preventiva en mi contra”.

Verduga reconoce que la jueza actuó con objetividad al admitir su solicitud de caución, pese a la oposición de la Fiscalía General del Estado, pero discrepa del monto fijado y de la decisión de adelantar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del 24 de noviembre al 27 de octubre de 2025.

Una proceso que estalló en campaña electoral

“De forma inexplicable, su autoridad adelantó la audiencia (...). Coincidentemente, para el mes de noviembre se avecina un nuevo proceso electoral”.

El exfuncionario recordó que el caso Ligados, abierto por la Fiscalía por presunto delito de asociación ilícita e involucrando a exvocales del CPCCS, se inició “a vísperas del proceso electoral para la elección presidencial” y acusó de utilizar la justicia con fines políticos.

Desde sus redes sociales, Verduga cuestionó públicamente a la magistrada y trasladó el caso al terreno político. “Ustedes ya saben quién ha sido, quién es y quién seguirá siendo Daniella Camacho: es la jueza de todos los casos de persecución, una jueza alfil de los gobiernos mediocres y decadentes que humillan a nuestro pueblo”. Y agregó: "No me voy a prestar para financiar mi propia persecución".

En Ecuador, la persecución política tiene nombre y apellido: Daniella Camacho, la jueza servil a los poderosos.



Dentro de la farsa "#CasoLigados", he comunicado a Camacho que no voy a consignar la caución que fijó para disciplinarme.



— Augusto Verduga Sánchez 🐝 (@VerdugaAugusto) October 6, 2025

