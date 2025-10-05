Caso Metástasis: CNJ tramita la extradición de Jordán para enjuiciarlo

La Corte Nacional de Justicia intenta completar los requisitos que solicita EE.UU. para el trámite de extradición de Jordán

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, avanza en el trámite para la extradición de Xavier Jordán, para que el prófugo afronte el juicio por el caso Metástasis.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, firmó una providencia en la que solicita al juez nacional, Manuel Cabrera Esquivel, que remita las copias certificadas de los elementos de convicción que presentó la Fiscalía, los cuales sirvieron para llamar a juicio a Xavier Jordán, en el caso Metástasis.

El oficio, con fecha del 1 de octubre de 2025, fue enviado por la Secretaría General de la CNJ a Cabrera, en donde se le notifica que debe cumplir con el requerimiento en 10 días.

La solicitud se realiza con el fin de completar la documentación que debe presentar la justicia ecuatoriana en la petición formal de extradición a las autoridades de Estados Unidos.

Jordán junto a 27 personas más fueron llamadas a juicio hace un año por el caso Metástasis, tras ser acusados por la Fiscalía del delito de delincuencia organizada. Según la causa, ellos conformaron una estructura criminal que trabajó para el narcotraficante Leandro Norero (+), con el objetivo de que el cabecilla y su familia evadan a la justicia.

FBI allanó la casa de Jordán en Miami

Según el oficio de la CNJ, las copias de los elementos de convicción son requisitos que fundamentan la acusación contra Jordán, para que el pedido de traslado del procesado se realice conforme a los tratados internacionales y a la justicia norteamericana.

La petición de Suing se habría emitido un día antes del allanamiento que efectuaron los agentes del FBI a la casa de Jordán en Miami, Florida. Se conoció que la incursión se ejecutó por una cooperación judicial entre EE.UU. y Ecuador. Sin embargo, Richard Díaz, abogado del prófugo dijo que se trató de una "solicitud diplomática” ecuatoriana.

