Una persona falleció tras el incendio de un vehículo en la vía Perimetral

El accidente se registró la noche del martes 30 de diciembre en el oeste de Guayaquil

El vehículo quedó calcinado a un costado de la vía Perimetral, la noche del martes 30 de diciembre.

Un accidente de tránsito dejó una persona fallecida en la vía Perimetral, en el sur de Guayaquil, la noche del martes 30 de diciembre.

Según testigos, el siniestro se produjo cuando un vehículo liviano se impactó contra un tráiler que transitaba por la vía Perimetral cerca del sector Tres Bocas (oeste), en el sentido hacia el sur de la ciudad.

(Te puede interesar: Tres muertos y un herido tras ataques armados en Flor de Bastión, Guayaquil)

Por la fuerza del impacto, el vehículo liviano se prendió en llamas. El conductor del automóvil no pudo escapar y falleció en el sitio.

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudieron hasta la zona para sofocar las llamas y realizar los procedimientos correspondientes.

Operativos de la Policía recuperan vida silvestre en el norte de Guayaquil Leer más

El vehículo incinerado quedó a un costado de la vía, mientras los agentes de tránsito realizaban las pericias respectivas.

Accidentes en Guayaquil el martes 30 de diciembre del 2025

Otros siniestros de tránsito se registraron en Guayaquil el martes 30 de diciembre del 2025. En la vía a la costa, un motociclista perdió la vida cuando transitaba cerca del kilómetro 10 en el sentido hacia la ciudadela Los Ceibos.

RELACIONADAS Trámites vehiculares en la web de la ATM vuelven a operar con normalidad

En la autopista Narcisa de Jesús, un camión se volcó sobre el parterre central; una persona resultó herida. Mientras que un contenedor se viró en la oreja vial que conecta la vía Perimetral con la vía a Daule. El hecho no dejó víctimas.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!