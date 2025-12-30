Expreso
  Guayaquil

ATM
Foto referencia de operaciones de la ATM.CORTESÍA

Trámites vehiculares en la web de la ATM vuelven a operar con normalidad

El Municipio confirmó el restablecimiento de la conexión con la base de datos nacional tras fallas a nivel nacional

La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) confirmó este martes 30 de diciembre de 2025 que los trámites disponibles en su página web ya se encuentran habilitados.

El restablecimiento del servicio ocurre tras la normalización de la plataforma de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), cuyas fallas provocaron la paralización de la atención el día anterior.

La operatividad digital retorna luego de una jornada crítica vivida el lunes 29, donde decenas de usuarios en Guayaquil, Samborondón y Daule expresaron su molestia al no poder completar procesos básicos.

Con el sistema en línea, la ciudadanía puede retomar las gestiones que quedaron suspendidas. Según el comunicado oficial de la ATM, los servicios que presentaban bloqueos y que ahora están operativos incluyen el bloqueo y desbloqueo de vehículos, duplicado de matrícula y la emisión de matrícula por primera vez. También se ha normalizado la generación del Certificado Único Vehicular.

La interrupción del servicio no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de intermitencias que la entidad nacional ha justificado bajo argumentos técnicos. 

