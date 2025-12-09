Ivonne Baki confirma su candidatura para suceder a António Guterres en la ONU en 2027

La ecuatoriana de origen libanés habló de la posibilidad en una radio y también en su cuenta de X

El período de António Guterres al frente de la Secretaría General de Naciones Unidas concluirá el 31 de diciembre de 2026. Con un año de antelación, Ivonne Baki, ecuatoriana de origen libanés, ha confirmado su candidatura para sucederle. Los nombres de los postulados por los países se calificarían en julio; la selección, en los últimos días del año y la posesión se haría en enero 2027.

El martes 9 de diciembre del 2025, Ivonne Baki confirmó a Radio Centro: "Estoy de candidata, pero va a ser con Líbano porque Ecuador todavía no se ha decidido. No quiero confirmar nada hasta que no se dé al 100 %. Tengo el apoyo de Estados Unidos". En las últimas semanas se ha especulado sobre el tema.

Baki ha estado en el mundo de la diplomacia, desde 1981, cuando fue cónsul de Ecuador en Beirut. Ha sido nombrada en esos cargos por varios gobiernos, inclusive el de Rafael Correa. En 2010 fue parte del equipo negociador de la Iniciativa Yasuní ITT, impulsada por el correísmo, por ejemplo.

Baki ha sido embajadora de Ecuador en Estados Unidos en los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. En 2024 pasó a ser parte del Cuerpo Diplomático de Francia. Cuando Donald Trump fue reelegido, como presidente, agradecieron sus servicios.

¿Qué más ha dicho Baki sobre la ONU?

En su cuenta de X, Ivonne Baki ya se pronunció sobre su posible candidatura, en un medio digital llamado The Beiruter. "Haremos de la ONU el símbolo de la paz y la prevención de la Guerra con Acción, ¡no con reacción! ¡Basta ya, basta ya! ¡Es nuestro momento!".

We will make the UN the symbol of Peace and prevention of War with Action , not reaction! Enough is enough !! It’s our time ! 🙏 pic.twitter.com/V5lJYpXZrB — Ivonne A Baki (@ivonnebaki) December 9, 2025

