Guía de trámites obligatorios en SRI, ANT y Registro Civil antes del 31 de diciembre

Con el cierre de 2025 cada vez más cerca, miles de ciudadanos en Ecuador deben revisar una serie de trámites obligatorios que deben regularizarse antes del 31 de diciembre, entre ellos pagos tributarios, matrículas vehiculares, declaraciones y renovaciones de documentos.

Entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Registro Civil recuerdan que el incumplimiento de estas obligaciones dentro del plazo establecido puede generar multas, recargos y restricciones en servicios, además de complicaciones administrativas al iniciar el nuevo año.

Impuestos y declaraciones tributarias

En Ecuador, los contribuyentes deben cumplir con obligaciones fiscales clave antes del 31 de diciembre de 2025, para evitar multas y mantener sus trámites al día.

Declaración mensual del IVA (15 %): Obligatoria para personas naturales que prestan servicios profesionales.

Declaración mensual del Impuesto a la Renta (IR): Debe presentarse en los últimos días de diciembre.

Pago inmediato del impuesto declarado: Desde noviembre de 2025, el SRI exige cancelar el valor al momento de declarar; de lo contrario, el trámite se invalida.

Multas y recargos por incumplimiento: Declarar fuera de plazo o sin pago genera sanciones y restricciones en servicios.

Las disposiciones implementadas apuntan a garantizar una recaudación más eficiente y disminuir la morosidad. En enero de 2025, por ejemplo, los ingresos tributarios crecieron un 23,7 % frente al mismo mes de 2024, evidenciando una reactivación de la actividad económica

Matriculación y revisión vehicular

Los propietarios de automotores deben cumplir con trámites esenciales antes del cierre de 2025:

Matriculación vehicular 2025: Debe completarse dentro del año si el trámite quedó pendiente, incluyendo el pago de tasas, multas o impuestos atrasados.

Revisión técnica vehicular: Obligatoria en los casos que corresponda; la autorización de circulación depende de que todos los pagos estén regularizados.

Suspensión de servicios: El incumplimiento en matrícula o impuestos puede derivar en la suspensión temporal de trámites, demoras adicionales y sanciones, como ha ocurrido en años anteriores.

Renovación de cédulas y pasaportes

Otro trámite relevante es la obtención o renovación de documentos de identidad. El Registro Civil informó que hasta el 31 de diciembre de 2025 los ciudadanos podrán tramitar cédula o pasaporte sin turno previo en 27 agencias habilitadas, con atención de 08:00 a 17:00. La medida busca agilizar la atención y frenar la intermediación de tramitadores informales.

Para estos procesos se requiere el comprobante de pago vigente, la cédula anterior en caso de renovación, o el Formulario de Documentos Extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura si hubo pérdida o robo. El costo del pasaporte es de $90 para adultos y menores, $45 para adultos mayores y personas con discapacidad superior al 30% no pagan.

La cédula cuesta $5 en primera emisión y $16 en renovación, con exoneración para personas con discapacidad en el mismo porcentaje.

Las autoridades recordaron que los pagos pueden realizarse a través de la agencia virtual, banca corresponsal o directamente en las oficinas del Registro Civil, y que menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad reciben atención prioritaria.

Precauciones y consejos clave

Al acercarse el cierre administrativo del 31 de diciembre, los ciudadanos deben anticipar trámites para evitar sanciones:

Cumplir plazos: muchas oficinas cierran antes del último día, conviene adelantar gestiones.

Medios de pago: verificar si la entidad ofrece atención presencial o en línea.

Nuevas normativas: desde noviembre de 2025, la declaración tributaria exige pago inmediato.

Deudas previas: algunas instituciones permiten regularizar atrasos, aunque con recargos o pérdida de beneficios.

El fin de año implica obligaciones tributarias, de movilidad, entre otras. Cumplirlas con anticipación —consultando calendarios, reuniendo documentos y efectuando pagos a tiempo— garantiza el cumplimiento ciudadano y previene sanciones o contratiempos.

