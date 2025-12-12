Expreso
Tramites en Registro Civil
Referencial.Un funcionario escanea documentos en una agencia del Registro Civil, donde se habilitó la atención sin turno para obtener cédulas y pasaportes antes de Navidad.Foto: Canva

Guía de trámites: cómo sacar cédula o pasaporte exprés antes de Navidad

Registro Civil habilita 27 agencias para emitir cédulas y pasaportes sin turno durante diciembre

Hasta el 31 de diciembre de 2025, los ciudadanos podrán obtener su cédula o pasaporte sin necesidad de turno en 27 agencias habilitadas. El horario de atención será de 08:00 a 17:00.

La entidad recordó que ya se aplicaron jornadas similares entre septiembre y noviembre, en las que se entregaron más de 106 mil pasaportes. El 60 % fueron primeras emisiones y el 40 % renovaciones.

Objetivo: trámites ágiles y sin intermediarios

El Registro Civil busca facilitar los trámites y evitar la acción de tramitadores informales que ofrecen turnos falsos. Además, reiteró que no es obligatorio agendar turno para obtener la cédula e instó a denunciar cobros indebidos al correo institucional: somos.eticos@registrocivil.gob.ec.

Requisitos para cédula y pasaporte

  • Comprobante de pago impreso (vigente hasta finales de 2025).
  • Cédula anterior en caso de renovación.
  • Formulario de Documentos Extraviados (Consejo de la Judicatura) si el documento fue robado o perdido.

Costos de los trámites

  • Pasaporte: $90 (adultos y menores), $ 45 (adultos mayores), gratuito para personas con discapacidad ≥ 30 %.
  • Cédula: $5 (primera emisión), $16 (renovación), gratuito para personas con discapacidad ≥ 30 %.
Los pagos pueden realizarse en la agencia virtual, banca corresponsal o directamente en las agencias del Registro Civil.

Menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas tendrán atención prioritaria.

Entrega inmediata en Quito, Guayaquil y Cuenca

En las agencias de Quito (Iñaquito – Matriz), Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas), por ser puntos de impresión, la entrega del pasaporte será el mismo día. En las otras 24 agencias, el plazo máximo será de ocho días laborales.

Respuesta a la alta demanda

La medida busca aliviar la alta demanda y las quejas ciudadanas por la dificultad de conseguir turnos. Muchos usuarios reportaron haber esperado meses para obtener sus documentos.

