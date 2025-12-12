El Presidente de Perú llegó a Quito: ¿Qué hay detrás de su visita al país?

José Jerí y Gabriela Sommerfeld participan en entrega floral en la Plaza Grande, este viernes en Quito.

La Cancillería de Ecuador anunció en la madrugada de este viernes 12 de diciembre que el presidente interino de Perú, José Jerí, arribó a Quito para participar en el Encuentro Presidencial y en el XVI Gabinete Binacional Ecuador–Perú. Su visita responde a una agenda conjunta con el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.

Durante la jornada, ambos presidentes sostendrán reuniones para revisar los principales asuntos de interés común. El encuentro, que se desarrolla en la capital ecuatoriana, marca un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales de los dos países andinos.

Temas de la agenda en Quito

Noboa y Jerí abordarán cuestiones político-diplomáticas y evaluarán los avances en cooperación en sectores estratégicos. Los equipos técnicos de ambos gobiernos han preparado listados de temas que buscan fortalecer la colaboración en comercio, turismo, salud, energía e infraestructura. La delegación peruana mantendrá reuniones con sus contrapartes ecuatorianas para revisar compromisos previos y definir nuevas acciones conjuntas.

Los mandatarios también discutirán la situación ambiental y los retos que enfrentan las zonas fronterizas. Se dará prioridad a los puntos que requieren coordinación constante, especialmente en regiones donde ambos países comparten ecosistemas y comunidades.

El Palacio de Carondelet recibe al presidente José Jerí



La canciller @gabisommerfeld acompañó al presidente @DanielNoboaOk en el saludo oficial al Mandatario de 🇵🇪 y su delegación oficial que participarán hoy en el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete #BinacionalEcuadorPerú. pic.twitter.com/bh5L17bTOE — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) December 12, 2025

Seguridad y plan de trabajo 2025–2026

La seguridad será uno de los ejes centrales de la cita. Noboa y Jerí profundizarán acuerdos destinados a reducir riesgos en la frontera común y a reforzar operativos coordinados. Los equipos de defensa y orden público presentarán avances y propuestas para optimizar los mecanismos de respuesta en territorio compartido.

Al finalizar el encuentro, Ecuador y Perú suscribirán la Declaración Presidencial de Quito, documento que establecerá la hoja de ruta bilateral para el periodo 2025–2026 y definirá los compromisos que ambos gobiernos asumirán en los próximos dos años.

Itinerario de José Jerí en Quito

Con autorización del Congreso peruano, José Jerí viajó este viernes 12 de diciembre a Ecuador.

Su primera actividad será la colocación de una ofrenda floral en la Plaza Grande, programada para las 10:00. Posteriormente, se reunirá en el Palacio de Carondelet y ofrecerá declaraciones oficiales a las 15:15.

De acuerdo con la autorización legislativa, Jerí participará en el XVI Gabinete Binacional Ecuador–Perú. El mandatario interino señaló que el tema principal de la reunión con Daniel Noboa será la lucha conjunta contra la delincuencia transnacional.

#BinacionalPerúEcuador 🇵🇪🤝🇪🇨 | El presidente de la república, José Jerí, arribó a Quito para participar en el XVI Gabinete Binacional Perú–Ecuador.



La delegación nacional sostendrá reuniones con el mandatario Daniel Noboa y su Gabinete con el fin de impulsar acuerdos destinados… pic.twitter.com/lWibBngAqa — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 12, 2025

