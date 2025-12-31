Metro de Quito se convierte en un museo subterráneo abierto al público

Desde pintura hasta fotografía, el Metro de Quito se transforma en galería. Conoce las obras que se exponen en sus estaciones

En la estación de la Alameda se transforma en espacio de reflexión y creatividad, donde los viajeros interactúan con el arte contemporáneo y el patrimonio cultural.

Arte, historia y creatividad se fusionan en las estaciones del Metro de Quito con el programa ‘Cultura en el Metro’, una iniciativa de la Empresa Pública Metro de Quito que transforma los trayectos cotidianos en experiencias culturales únicas.

Descubre el arte y la historia en cada estación del Metro de Quito

En este Paseo Express, los pasajeros se convierten en visitantes de un museo subterráneo, donde cada estación es una ventana abierta al patrimonio y la identidad de la ciudad.

La primera parada es El Labrador, al norte de la capital, donde dos exposiciones reciben a los pasajeros. “La ciudad, el campo y la piedra” rinde homenaje al arquitecto uruguayo Jones Odriozola, pionero de la planificación moderna de Quito, a través de 18 fotografías que muestran su visión de una ciudad armónica y humana.

Las estaciones del Metro de Quito se han transformado en galerías abiertas que conectan a miles de personas con la historia y el arte de Quito. Matthew Herrera

Estaciones culturales del Metro: exposiciones que transforman tu viaje diario

En la misma estación, “Mariano Aguilera a un Metro” celebra a las mujeres artistas galardonadas con el premio más antiguo del país, con nueve fotografías que conectan el arte con el espacio público y reflejan la diversidad creativa quiteña.

En San Francisco, el túnel de acceso a la estación 24 de Mayo alberga la muestra “El legado de Joaquín Pinto”, que revive la obra de uno de los grandes exponentes del arte ecuatoriano del siglo XIX. Acuarelas, bocetos y pinturas del Museo Alberto Mena Caamaño permiten apreciar la técnica y sensibilidad de este maestro quiteño.

En Quitumbe, la exposición “Quito desde la ruralidad” presenta Quitu-Cara, con 50 fotografías e ilustraciones que retratan la riqueza cultural de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano. Tradiciones, ritos, prácticas artesanales y saberes ancestrales, considerados Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, se revelan en un recorrido visual que conecta la ciudad con sus raíces.

Alameda invita al diálogo entre arte y ciudadanía con la muestra “De la palabra a la acción”. Artistas contemporáneos proponen experiencias participativas que transforman la espera en la estación en un encuentro con la creación y el pensamiento crítico.

En El Ejido, “Galo Galecio: trazos de identidad y memoria” recorre los muros de la estación con vinilos, textos e ilustraciones que exploran la identidad afroecuatoriana, la memoria histórica y la resistencia frente a la discriminación.

Arte, patrimonio y cultura se entrelazan en cada estación del Metro de Quito, ofreciendo a pasajeros un recorrido visual por la identidad y creatividad de la ciudad. Matthew Herrera

Finalmente, en El Recreo, la exposición “Banda Municipal: 92 años de trayectoria”, inaugurada en septiembre de 2025 con motivo del Día Municipal del Patrimonio Cultural, celebra la historia de esta agrupación musical mediante caricaturas de Luky Ganchala y fotografías que muestran su legado sonoro en la vida urbana de Quito.

Con ‘Cultura en el Metro’, el trayecto diario se convierte en un verdadero Paseo Express cultural, donde el arte y la historia se viven a cada paso. Esta iniciativa demuestra que la cultura no solo se encuentra en los museos, sino que también se mueve con la ciudad y con sus habitantes, haciendo del Metro de Quito un espacio abierto, inclusivo y lleno de identidad.

