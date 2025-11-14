Las cafeterías pet friendly de Quito que conquistan a los amantes de los animales

¿Dónde ir con tu mascota en Quito? Estos cafés son perfectos para ellos

Malike Coffee es una cafetería con un menú enfocado en las mascotas. Aquí puedes festejar el cumpleaños de tu peludito.

En Quito, las cafeterías han dejado de ser simples puntos de encuentro entre amigos. Hoy, muchos de estos espacios están diseñados para quienes viven, viajan y disfrutan la ciudad junto a sus mascotas. La tendencia pet friendly crece con fuerza y transforma la forma en que la capital convive con perros y gatos: ya no son acompañantes, sino parte inseparable de la familia.

En este nuevo recorrido de Paseo Express, salimos con Nala —la gata exploradora— a conocer dos emprendimientos que han cambiado las reglas: Malike Coffee, la primera cafetería "human friendly" del Ecuador, y Maneki Gato Café, un cat café con 16 años dedicados al rescate y adopción felina. Dos lugares distintos, unidos por un mismo propósito: crear espacios pensados para quienes aman a los animales.

Malike Coffee: donde los humanos son invitados y las mascotas son los clientes

Hace cinco meses, Jefferson Correa y Yelimar Hernández abrieron Malike Coffee inspirados por sus conciertos, viajes y, sobre todo, por sus tres perritos adoptados: Maya, Lincoln y Key. De sus nombres nace “Malike”, un espacio pionero en Quito donde todo está diseñado para los animales.

Su concepto rompe los esquemas: aquí no se trata de permitir el ingreso de mascotas, sino de convertirlas en las protagonistas. Jefferson lo explica así: “Nos dimos cuenta de que la mayoría de restaurantes solo ofrecen un bowl de agua, pero no cubren las necesidades reales de los peluditos. Aquí quisimos darle la vuelta: que el humano sea el invitado”

Un menú completo para mascotas

En Malike Coffee, los perros y gatos tienen un menú personalizado con ingredientes naturales, sin sal, azúcar, colorantes ni conservantes. Lo más pedido son los pet bowls, que se arman según las necesidades de cada mascota:

Base: quinoa, arroz o ambas

Proteína: pollo, pavo, vísceras o carne (el pavo está pensado para mascotas alérgicas)

Guarniciones: vegetales o frutas

También ofrecen cupcakes, helados, galletas caseras y patitas deshidratadas. Todo elaborado por ellos mismos.

Los cumpleaños peludos son una experiencia aparte: decoraciones, sillas especiales, fotos en un espejo gigante y libertad para que los animales disfruten sin restricciones.

La cafetería fue diseñada según la anatomía de perros pequeños, medianos y grandes. Hay ganchos de seguridad, áreas para trabajar con mascotas al lado y un ambiente visualmente cálido, lleno de colores y temática instagrameable.

Además, cuentan con una pet store que agrupa a 5 o 6 emprendedores ecuatorianos con ropa, ponchos, juguetes, impermeables, collares y snacks artesanales.

La calidez de Jefferson Correa y Yelimar Hernández convierte a Malike Coffee en una cafetería donde cada peludito se siente bienvenido. Franklin Jácome

Horario y precios de Malike Coffee

Atención: lunes a domingo

Entre semana: 08:00 a 18:30 (extensible si hay clientes) Fines de semana: 09:00 a 18:00

Dirección: Bélgica y Eloy Alfaro

El menú para humanos también es parte del encanto: panadería de masa madre, café lojano de especialidad y platos que, como los croissants armables, no superan los $5.99.

Cupcakes, helados y snacks saludables forman parte del menú especialmente diseñado para perros y gatos en Malike Coffee Franklin Jácome

Maneki Gato Café: un refugio, una cafetería y un hogar para los amantes de los gatos

A pocos kilómetros, otro proyecto se ha convertido en un referente del amor felino en Quito. Maneki Gato Café nació hace 16 años con un objetivo claro: rescatar gatos en situación de calle y darles una nueva oportunidad. Con el tiempo, su cafetería y tienda se convirtieron en la manera de financiar una labor que nunca se ha detenido.

Sofía Jaramillo, administradora del espacio, explica: “Nuestra razón de ser siempre ha sido rescatar, rehabilitar y entregar gatitos en adopción. La cafetería nos permite seguir ayudando”. Actualmente albergan unos 15 gatos en el local, además de varios en hogares temporales. No son un refugio, sino un espacio de tránsito que trabaja con familias que ayudan hasta que los mininos están listos para adopción.

En Maneki, cada rincón está decorado con detalles felinos: el paraíso perfecto para los cat lovers. Franklin Jácome

El menú está lleno de guiños gatunos: platos con forma de gato, papitas perfectas —su producto estrella— y un café de especialidad que se ha vuelto uno de los preferidos de los visitantes. Con $5 o $6, una persona puede disfrutar de un café y un snack.

En su tienda ofrecen todo para el cuidado de un gato: arenas, areneros, camas, juguetes, comederos, transportadores y una línea completa para cat lovers, con tazones, velas, medias y artículos en forma de gato.

Desde la decoración hasta el menú, Manequí respira amor por los gatos. Un lugar hecho para cat lovers Franklin Jácome

Horarios de Maneki Gato Café

Lunes a miércoles: 13:00 a 19:00

Jueves a domingo y feriados: 10:00 a 19:00

Dirección: Inglaterra y Av. República

Una tendencia en crecimiento en Quito

Para Jaramillo, el auge de espacios pet friendly es parte de un cambio natural: “Hoy los humanos damos a nuestros animales el valor que merecen. Es lógico que existan más lugares pensados para compartir con ellos”.

